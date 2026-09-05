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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (09:56 IST)

కేరళ రోడ్డు ప్రమాదం: తమిళనాడు ఎనిమిది మంది ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల మృతి (video)

Road Accident
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (09:56 IST)
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Road Accident
తమిళనాడుకు చెందిన ఎనిమిది మంది ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. త్రిస్సూర్ జిల్లాలోని కైపమంగళం వద్ద ఉన్న పనంబికున్నులో, తాము ప్రయాణిస్తున్న కారు ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టడంతో తమిళనాడుకు చెందిన ఎనిమిది మంది ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు మరణించారు. శుక్రవారం రాత్రి సుమారు 11:40 గంటలకు గురువాయూర్ నుండి కొడుంగల్లూర్‌కు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. 
 
ఢీకొన్న వేగానికి కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను వెలికితీశారు. ఏడుగురు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరొకరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. మృతులు తమిళనాడులోని దిండిగల్ ప్రాంతానికి చెందినవారని, ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారని సమాచారం. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.  
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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