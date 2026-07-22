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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (15:25 IST)

గోదావరి పుష్కరాలు.. మునికుడలి మోడల్ సక్సెస్.. పవన్ కల్యాణ్

Godavari Pushkarau
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (15:25 IST)
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రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల కోసం చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి పనులన్నింటినీ యుద్ధ ప్రాతిపదికన వేగవంతం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను సమీక్షించిన ఆయన, మునికుడలి మోడల్ విజయవంతమైన విధానాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుని, పుష్కరాల కోసం గుర్తించిన అన్ని పంచాయతీలను అదే తరహాలో తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. 
 
లక్షలాది మంది భక్తులకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు, పరిశుభ్రత, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు, ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతీయ కేంద్రాలలో రూ.7 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ఆమోదం తెలిపింది. పనుల్లో నాణ్యత, నిర్ణీత సమయపాలనకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, భారీ మతపరమైన కార్యక్రమాల సమయంలో గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు మునికుడలి విధానం ఒక ఆదర్శ నమూనాగా నిలుస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. 
 
పండుగ ప్రారంభానికి ముందే ఆధునిక సౌకర్యాలు, సరైన పారిశుధ్య ఏర్పాట్లు, సులభమైన రవాణా మార్గాలను సిద్ధం చేసేలా యంత్రాంగం, స్థానిక అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన కోరారు.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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