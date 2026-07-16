ఆస్పత్రి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ డిశ్చార్జ్ (ఫోటోలు)
కుడి భుజానికి విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న పవన్ కళ్యాణ్, ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆయన కోలుకుంటున్నారని, ఆసుపత్రి నుండి వెళ్ళడానికి ఆరోగ్యపరంగా సిద్ధంగా ఉన్నారని వైద్యులు ధృవీకరించారు.
Pawan
ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి నేరుగా హైదరాబాద్లోని తన నివాసానికి బయలుదేరారు. కోలుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా రాబోయే కొన్ని వారాల పాటు ఆయన పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకుంటారని భావిస్తున్నారు.
Pawan
మూడు వారాల తర్వాతే ఫిజియోథెరపీని ప్రారంభించాలని వైద్యులు పవన్ కళ్యాణ్కు సూచించారు. వైద్య బృందం ప్రకారం, శస్త్రచికిత్స జరిగిన భుజం సాధారణ బలం, పనితీరును తిరిగి పొందడానికి సుమారు నాలుగు నెలల సమయం పట్టవచ్చు. అప్పటి వరకు, అతను శ్రమకు గురికాకుండా ఉండాలని, రికవరీ ప్రణాళికను పాటించాలని సలహా ఇవ్వబడింది.
Pawan
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