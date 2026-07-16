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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (12:26 IST)

విద్యార్థుల కోసం ఉచిత కంటి పరీక్షల కార్యక్రమం ప్రారంభం

AP Students
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (12:26 IST)
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AP Students
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉచిత కంటి పరీక్షల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమం కింద ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న సుమారు 43.30 లక్షల మంది విద్యార్థులు కంటి పరీక్షలు చేయించుకోనున్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమం 6 నుండి 18 సంవత్సరాల వయస్సు గల విద్యార్థులను కవర్ చేస్తుంది. దృష్టి సంబంధిత సమస్యలను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడానికి వైద్య బృందాలు పాఠశాలల్లో కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తాయి. దాదాపు 2.50 లక్షల మంది విద్యార్థులలో దృష్టి సమస్యలు ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. 
 
ఈ విద్యార్థులకు వారి కంటి చూపును మెరుగుపరచడానికి, వారి చదువుకు సహాయపడటానికి ఉచితంగా ప్రిస్క్రిప్షన్ కళ్లద్దాలు అందజేయబడతాయి. ఈ కార్యక్రమం అంధత్వం-దృష్టి లోపం నియంత్రణ జాతీయ కార్యక్రమం కింద అమలు చేయబడుతోంది. తమ పాఠశాలల్లో జరుగుతున్న కంటి పరీక్షా శిబిరాలలో తమ పిల్లలు పాల్గొనేలా చూడాలని ప్రభుత్వం తల్లిదండ్రులను కోరింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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