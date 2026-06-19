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  4. Police Arrest Father After 11-Year-Old Drives on Hyd ORR
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 19 June 2026 (22:43 IST)

లగ్జరీ కారును నడిపిన 11ఏళ్ల కుమారుడు.. తండ్రి అరెస్ట్.. ఎక్కడ? (video)

car
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (22:36 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (22:43 IST)
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car
టోలీచౌక్‌కి చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తపై రాజేంద్రనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అతని 11 ఏళ్ల కుమారుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్)పై విలాసవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ కార్‌ను నడుపుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఈ చర్య తీసుకున్నారు.

విస్తృతంగా షేర్ అయిన ఆ వీడియోలో, ఆ మైనర్ బాలుడు ఎంజీ సైబర్‌స్టర్ అనే ఓపెన్-టాప్ కన్వర్టిబుల్ కారును వేగంగా నడుపుతుండగా, అతని తండ్రి పక్క సీటులో కూర్చుని గాలిలో చేయి ఊపుతూ కనిపించారు. దీనిపై ప్రజల నుంచి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవడంతో, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెంటనే ఆ వాహనాన్ని గుర్తించి, స్థానిక అధికారుల సహకారంతో కారును, ఆ తండ్రిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 
 
మైనర్‌తో వాహనం నడిపించడం, ప్రమాదకరంగా వాహనం నడపడం, చట్టబద్ధమైన ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడం వంటి పలు అభియోగాలపై పోలీసులు ఆ తండ్రిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టారు. డ్రైవింగ్ ఏజ్ రాని పిల్లలకు బండి తాళాలు ఇవ్వడం అనేది ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే, తీవ్రమైన చట్టపరమైన పరిణామాలకు దారితీసే శిక్షార్హమైన నేరమని పోలీసులు తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులకు గట్టిగా హెచ్చరించారు.
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సెల్వి

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