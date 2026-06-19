లగ్జరీ కారును నడిపిన 11ఏళ్ల కుమారుడు.. తండ్రి అరెస్ట్.. ఎక్కడ? (video)
టోలీచౌక్కి చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తపై రాజేంద్రనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అతని 11 ఏళ్ల కుమారుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్)పై విలాసవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ కార్ను నడుపుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
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విస్తృతంగా షేర్ అయిన ఆ వీడియోలో, ఆ మైనర్ బాలుడు ఎంజీ సైబర్స్టర్ అనే ఓపెన్-టాప్ కన్వర్టిబుల్ కారును వేగంగా నడుపుతుండగా, అతని తండ్రి పక్క సీటులో కూర్చుని గాలిలో చేయి ఊపుతూ కనిపించారు. దీనిపై ప్రజల నుంచి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవడంతో, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెంటనే ఆ వాహనాన్ని గుర్తించి, స్థానిక అధికారుల సహకారంతో కారును, ఆ తండ్రిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మైనర్తో వాహనం నడిపించడం, ప్రమాదకరంగా వాహనం నడపడం, చట్టబద్ధమైన ఆదేశాలను ఉల్లంఘించడం వంటి పలు అభియోగాలపై పోలీసులు ఆ తండ్రిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టారు. డ్రైవింగ్ ఏజ్ రాని పిల్లలకు బండి తాళాలు ఇవ్వడం అనేది ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే, తీవ్రమైన చట్టపరమైన పరిణామాలకు దారితీసే శిక్షార్హమైన నేరమని పోలీసులు తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులకు గట్టిగా హెచ్చరించారు.
Teaching children to drive or teaching them to break the law? Abdul Hameed of Tolichowki let his 11-year-old son drive a luxury car on Hyderabad’s ORR at highway speeds. Quite a lesson in “responsible parenting”! Rajendranagar police arrested the father and seized the car. What… pic.twitter.com/1ns6t4nOP8— V Chandramouli (@VChandramouli6) June 19, 2026
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