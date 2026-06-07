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భాగ్య నగరి నుంచి అరుణగిరికి ప్రయాణం మరింత సులభం
దేశంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటైన అరుణాచల క్షేత్ర సందర్శనకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. తిరువణ్ణామలైలో వెలసివున్న శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం భక్తులు క్యూ కడుతున్నారు. దీంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తిరువణ్ణామలైకు ప్రత్యేక బస్సులు, రెగ్యులర్ రైలు సర్వీసులు క్రమంగా పెంచుతున్నాయి.
తాజాగా హైదరాబాద్ చర్లపల్లి నుంచి తిరువణ్ణామలైకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక, రెగ్యులర్ రైలును ప్రవేశపెట్టింది. ప్రస్తుత చర్లపల్లిస్టేషన్ అభివృద్ధి, అక్కడి నుంచి నడిచే రైళ్లతో భక్తులకు అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతున్నాయి. గతంలో సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి నుంచి అరుణాచలానికి నేరుగా వెళ్లే రోజువారీ రైళ్లు లేవు. ప్రయాణికులు తొలుత తిరుపతి, చెన్నై లేదా బెంగళూరు చేరుకొని అక్కడి నుంచి బస్సు లేదా లోకల్ రైళ్లలో అరుణాచలం వెళ్లాల్సి వచ్చేది. దీంతో డబ్బు, సమయం వృథా అయ్యేవి. వారానికి ఒకసారి నడిచే కొన్ని వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు కాచిగూడ- మధురై, కాచిగూడ- నాగర్కోయిల్ ప్రత్యేక రైళ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి. దీంతో పౌర్ణమి గిరిప్రదక్షిణ సమయాల్లో ఈ రైళ్లలో టికెట్లు దొరకడం కష్టంగా మారేది.
ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి స్టేషన్ నుంచి అరుణాచలం మీదుగా వెళ్లే రైళ్లు చర్లపల్లి - తిరుచిరాపల్లి ఎక్స్ప్రెస్, హైదరాబాద్ - కన్యాకుమారి ఎక్స్ప్రెస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీంతో తిరుపతి, అరుణాచలం, శ్రీరంగం క్షేత్రాలను సందర్శించే అవకాశం లభించింది. చర్లపల్లి నుంచి బయల్దేరే ప్రత్యేక రైళ్లు దాదాపు 15 గంటల్లోనే అరుణాచలం (తిరువణ్ణామలై) చేరవేస్తున్నాయి. పాత కనెక్టింగ్ మార్గాలతో పోలిస్తే ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గింది. అంతేకాదు సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ స్టేషన్లపై ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు నగరం తూర్పున ఉన్న ఈసీఐఎల్, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, మల్కాజ్గిరి ప్రాంతాలవాసులకు ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలను మరింత సులభతరం చేసింది.
Ram 23: రామ్ పోతినేని 23 చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్ గా తిరు ఖరారు
రామ్ పోతినేని తన కెరీర్లో మరో కొత్త ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. #RAPO23 చిత్రంతో ఆయన దర్శకుడిగా ఆరంగేట్రం చేస్తున్నారు. రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించినప్పటి నుంచే సినీ వర్గాలు, అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవల విడుదలైన ‘వీర’ ఫస్ట్ గ్లింప్స్తో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఆ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతూ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ తిరునావుకరసు (తిరు) ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా జాయిన్ అయ్యారు.
రెండు రోజుల్లో పెద్ది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.181.8 కోట్లు కలెక్షన్స్
రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న యూనానిమస్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తో అద్భుతంగా దూసుకెళ్తోంది. విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే అద్భుతమైన రివ్యూలు, బలమైన మౌత్ పబ్లిసిటీని సొంతం చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తోంది..తొలి రోజు ప్రీమియర్లతో కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.135.36 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసిన ‘పెద్ది’, రెండో రోజూ అదే జోరును కొనసాగించింది.
బాలన్ - ది బాయ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసి అభినందించిన అజయ్ దేవగణ్, సూర్య, నాగచైతన్య, రాజ్ బి శెట్టి
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "బాలన్ - ది బాయ్". ఈ చిత్రానికి "ఆవేశం" ఫేమ్ డైరెక్టర్ జితూ మాధవన్ అందించిన స్క్రిప్ట్ తో "మంజుమ్మెల్ బాయ్స్" చిత్ర దర్శకుడు చిదంబరం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయి ఫెన్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న హిందీతో పాటు మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
Nag Ashwin: పుష్పక విమానం, మహానటి లా నిజాయితీగా సింగ్ గీతం చిత్రం తీశా : నాగ్ అశ్విన్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్ విలేకర్ల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.