జనవరి 10, 2026
సెల్వి
శనివారం, 10 జనవరి 2026 (17:03 IST)

సంక్రాంతి రద్దీ.. జనవరి 10 -19 వరకు నాలుగు ప్రత్యేక రైళ్లు.. దక్షిణ మధ్య రైల్వే

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల అదనపు రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనవరి 10 నుండి 19 వరకు విజయవాడ, సిర్పూర్ కాగజ్‌నగర్‌కు నాలుగు ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. ఈ నాలుగు రైళ్లలో హైదరాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్‌నగర్, సిర్పూర్ కాగజ్‌నగర్-హైదరాబాద్, హైదరాబాద్-విజయవాడ, విజయవాడ-హైదరాబాద్ రైళ్లు ఉన్నాయి. 
 
రైలు నెం. 07473/07474 హైదరాబాద్ సిర్పూర్ కాగజ్‌నగర్ హైదరాబాద్ ప్రత్యేక రైలు రెండు దిశలలోనూ సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, భువనగిరి, ఆలేరు, జనగాం, ఘన్‌పూర్, కాజీపేట, ఉప్పల్, జమ్మికుంట, ఓదెల, పెద్దపల్లి, రామగుండం, మంచిర్యాల, రవీంద్రఖని, బెల్లంపల్లి మరియు ఆసిఫాబాద్ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. 
 
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు ఉంటాయి. డెక్కన్ విజయవాడ హైదరాబాద్ డెక్కన్ ప్రత్యేక రైలు రెండు దిశలలోనూ సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, భువనగిరి, జనగాం, ఘన్‌పూర్, కాజీపేట, వరంగల్, నెక్కొండ, కేసముద్రం, మహబూబాబాద్, డోర్నకల్, ఖమ్మం, మధిర స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు ఉంటాయి.

Rana: అవాస్తవ, తప్పుదారి పట్టించే వార్తా కథనాన్ని ఖండించిన డి. సురేష్ బాబు

Rana: అవాస్తవ, తప్పుదారి పట్టించే వార్తా కథనాన్ని ఖండించిన డి. సురేష్ బాబుసదరు వార్త పూర్తిగా అధికారిక న్యాయ రికార్డులకు విరుద్ధంగా, వాస్తవాలను వక్రీకరించి ప్రచురించబడింది. 14-11-2025 తేదీ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, గౌరవనీయులైన XVII అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్, హైదరాబాద్ స్పష్టంగా నమోదు చేసినది ఏమనగా— వ్యక్తిగత హాజరు కోసం ఎలాంటి అత్యవసరత లేదని, అలాగే ఈ కేసు పరిస్థుతులు తనపై గానీ, ఇతర అభియుక్తులపై గానీ నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.

Prabhas Old getup: రాజాసాబ్ లో ప్రభాస్ ను ఓల్డ్ గెటప్ చూపిస్తున్నాం : మారుతీ

Prabhas Old getup: రాజాసాబ్ లో ప్రభాస్ ను ఓల్డ్ గెటప్ చూపిస్తున్నాం : మారుతీప్రభాస్ హీరోగా మారుతీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన రాజాసాబ్ సినిమా విడుదల తర్వాత అభిమానులు, ప్రేక్షకులలో మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. అలా రావడానికి కారణం సినిమా ప్రీమియర్లు తెలంగాణాలో పడకపోవడం ఒక భాగమైతే సినిమాలో ప్రభాస్ ఓల్డ్ లుక్ కూడా లేకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందినట్లు దర్శకుడు మారుతీ వివరించారు.

వామ్మో.. 'ది రాజాసాబ్‌'కు మరో 8 నిమిషాల సన్నివేశాలు జోడింపా?

వామ్మో.. 'ది రాజాసాబ్‌'కు మరో 8 నిమిషాల సన్నివేశాలు జోడింపా?ప్రభాస్ - మారుతి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కి, శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలైన చిత్రం 'ది రాజాసాబ్'. ఈ చిత్రం రన్నింగ్ టైమ్ 3 గంటలకు పైగా సాగుతుంది. ఇపుడు కొత్తగా మరో ఎనిమిది నిమిషాల సన్నివేశాలను జోడించనున్నట్టు ఆ చిత్రం దర్శకుడు మారుతి వెల్లడించారు. శనివారం ఈ చిత్రం సక్సెస్ మీట్‌ను హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించారు. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రభాస్ అభిమానులను మరింత ఉత్సాహ పరిచేందుకు ఈ మూవీలో కొత్తగా ఎనిమిది నిమిషాల సన్నివేశాలను యాడ్‌ చేస్తున్నామన్నారు. ముఖ్యంగా ఎంతోమంది ఎదురు చూసిన ప్రభాస్‌ ఓల్డ్‌ గెటప్‌ ఎపిసోడ్‌ అందులో ఉంటుందన్నారు. తాజాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'ది రాజాసాబ్‌' బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రూ.112 కోట్లు వసూలు చేసింది.

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' మూవీ తొలి రోజు కలెక్షన్ అంతేనా?

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' మూవీ తొలి రోజు కలెక్షన్ అంతేనా?పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ది రాజాసాబ్. ఈ నెల 9వ తేదీ శుక్రవారం విడుదలైంది. మారుతి దర్శకుడు. మాళివికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లు. బాలీవుడ్ నటీనటులు సంజయ్ దత్, జెరీనా బేగంలు ముఖ్యపాత్రలు పోషించారు. ఎస్ఎస్ థమన్ సంగీతం. శుక్రవారం ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా మూవీగా రిలీజైంది. ఇందులో ప్రభాస్ తొలిసారి భిన్నమైన లుక్‌లో కనిపించారు.

తెగని 'జన నాయగన్' సెన్సార్ పంచాయతీ.. 21కు వాయిదా

తెగని 'జన నాయగన్' సెన్సార్ పంచాయతీ.. 21కు వాయిదాకోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన కొత్త చిత్రం 'జన నాయగన్'. ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి సందర్భంగా ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకావాల్సివుంది. అయితే, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీలో జాప్యం నెలకొనింది. దీంతో నిర్మాణ సంస్థ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అయితే, సింగిల్ జడ్జి మాత్రం సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ చేయాలంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ తీర్పుపై సెన్సార్ బోర్డు హైకోర్టులో అప్పీల్ చేయగా, ఈ పిటిషన్‌‍పై విచారణ జరిపిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీవాత్సవ సారథ్యంలోని ధర్మాసనం... సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పుపై స్టే విధిస్తూ తదుపరి విచారణను ఈ నెల 21వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. దీంతో 'జన నాయగన్' చిత్రం విడుదలకు బ్రేక్ పడింది. దీంతో విజయ్ అభిమానులతో పాటు తమిళ చిత్రపరిశ్రమ షాక్‌కు గురైంది.

వినూత్నమైన ఫ్యాషన్ షోకేస్‌లను నిర్వహించిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025

వినూత్నమైన ఫ్యాషన్ షోకేస్‌లను నిర్వహించిన బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ 2025, తన అద్భుతమైన ఎడిషన్‌తో ముగిసింది. గురుగ్రామ్, జైపూర్, మరియు కోల్‌కతాల వ్యాప్తంగా ఫ్యాషన్ అనుభవాలకు కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్ధారించింది. ఫ్యాషన్లో ముందు ముందు రాబోయే పరిణామాలకు నాంది పలికే ‘ద వన్ ఎండ్ ఓన్లీ (ఒకే ఒక్కటి)’ని సృష్టించిన ఈ టూర్ మూడు వినూత్నమైన కథనాలను సమర్పించింది. ఇవి ఫ్యాషన్‌ను అనుభవించే, వేడుక చేసుకునే, కల్పన చేసుకునే సరిహద్దులను మరింతగా పెంచాయి. బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఫ్యాషన్‌ను ఏవిధంగా ప్రగతిపథంలో నడుపుతాయో ప్రతి పట్టణం తన కళ్ళతో తాను స్వయంగా చూసింది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
