సంక్రాంతి రద్దీ.. జనవరి 10 -19 వరకు నాలుగు ప్రత్యేక రైళ్లు.. దక్షిణ మధ్య రైల్వే
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల అదనపు రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనవరి 10 నుండి 19 వరకు విజయవాడ, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్కు నాలుగు ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. ఈ నాలుగు రైళ్లలో హైదరాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్-హైదరాబాద్, హైదరాబాద్-విజయవాడ, విజయవాడ-హైదరాబాద్ రైళ్లు ఉన్నాయి.
రైలు నెం. 07473/07474 హైదరాబాద్ సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ హైదరాబాద్ ప్రత్యేక రైలు రెండు దిశలలోనూ సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, భువనగిరి, ఆలేరు, జనగాం, ఘన్పూర్, కాజీపేట, ఉప్పల్, జమ్మికుంట, ఓదెల, పెద్దపల్లి, రామగుండం, మంచిర్యాల, రవీంద్రఖని, బెల్లంపల్లి మరియు ఆసిఫాబాద్ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి. డెక్కన్ విజయవాడ హైదరాబాద్ డెక్కన్ ప్రత్యేక రైలు రెండు దిశలలోనూ సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, భువనగిరి, జనగాం, ఘన్పూర్, కాజీపేట, వరంగల్, నెక్కొండ, కేసముద్రం, మహబూబాబాద్, డోర్నకల్, ఖమ్మం, మధిర స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.