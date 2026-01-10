సంక్రాంతి పండుగ: హైదరాబాదుకు భారీగా ప్రజలు.. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్... వసూళ్లు వద్దు
వచ్చేవారం జరగనున్న మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగ వేడుకల కోసం హైదరాబాద్ నుండి వేలాది మంది ప్రజలు తమ సొంత ఊళ్లకు బయలుదేరడం ప్రారంభించారు. శుక్రవారం సాయంత్రం నుండి మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్ (ఎంజీబీఎస్), జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ (జేబీఎస్), హైదరాబాద్లోని ఇతర ప్రధాన బస్ స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా కనిపించింది. రాబోయే రోజుల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ మూడు రోజుల పండుగలో భాగంగా భోగి (జనవరి 14), మకర సంక్రాంతి (జనవరి 15), కనుమ (జనవరి 16)గా జరుపుకుంటారు. జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వేలాది మంది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తమ సొంత ఊళ్లకు వస్తుంటారు. ఈ పండుగను జరుపుకోవడానికి చాలా మంది ప్రవాస భారతీయులు కూడా తమ స్వస్థలాలకు వస్తుంటారు.
భారీగా వాహనాల రద్దీ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న టోల్ ప్లాజాల వద్ద టోల్ రుసుము వసూలు చేయకుండానే వాహనాలను అనుమతించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలంగాణ రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి శనివారం విలేకరులకు తెలిపారు.
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై లక్షలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులను పరిశీలించిన రెడ్డి, ట్రాఫిక్ సాఫీగా సాగేలా చూసేందుకు అదనపు భద్రతా సిబ్బందిని మోహరిస్తామని చెప్పారు.
అంబులెన్స్లు, క్రేన్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఏదైనా పెద్ద ప్రమాదం లేదా ఆకస్మిక ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తితే సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి ఒక హెలికాప్టర్ను కూడా సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే దక్షిణ మధ్య రైల్వే (ఎస్సిఆర్), తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టిజిఆర్టిసి) ప్రయాణికుల రద్దీని నియంత్రించడానికి ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతున్నాయి. పండుగ సందర్భంగా 6,431 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు టిజిఆర్టిసి ప్రకటించింది.
ప్రత్యేక బస్సులకు మాత్రమే టికెట్ ధరలను 1.5 రెట్లు వరకు సవరిస్తామని సంస్థ తెలిపింది. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా నగరంలోని సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో రోజుకు సగటున సుమారు 2.20 లక్షల మంది, లింగంపల్లిలో 50,000 మంది, చర్లపల్లి స్టేషన్లో 35,000 మంది ప్రయాణికుల రద్దీ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, రద్దీని నియంత్రించే చర్యలలో భాగంగా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో 17 బుకింగ్ కేంద్రాలు, 20 ఆటోమేటిక్ టికెట్ వెండింగ్ మెషీన్లతో సహా పలు చర్యలను దక్షిణ మధ్య రైల్వే చేపట్టింది.