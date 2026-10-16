అతివేగం.. అదుపు తప్పి కారు బోల్తా.. ఒకరు మృతి.. ఎక్కడ? (video)
హుజురాబాద్-కరీంనగర్ రహదారిపై గురువారం రాత్రి షాలాపల్లి బస్ స్టాండ్ సమీపంలో అతివేగంతో వెళ్తున్న కారు అదుపు తప్పి బోల్తా పడటంతో ఒకరు మరణించగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుడిని జమ్మికుంటకు చెందిన సాయి కిరణ్గా గుర్తించారు.
Speeding Car
ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అతనితో పాటు కారులో ప్రయాణిస్తున్న పెద్దపల్లికి చెందిన రవి, వీణవంకకు చెందిన దీపక్ తీవ్ర గాయాలకు గురయ్యారు. సమాచారం ప్రకారం, కారు అదుపు తప్పి ఒక ఇంటి ముందు ఉన్న సిమెంట్ గోడను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదం ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, కారు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయింది.
సాయి కిరణ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, రవి-దీపక్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను మొదట జమ్మికుంట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి, ఆ తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
#Telangana #Karimnagar- One person was killed and two critically injured after a speeding Tata Tiago lost control and overturned in Huzurabad mandal of Karimnagar. Another occupant suffered minor injuries. https://t.co/ge4PRpZAtC— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 16, 2026