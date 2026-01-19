ఈ రేవంత్ రెడ్డికి ఒక్క రూపాయి సంపాదించడం చేతకాదు (వీడియో)
తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన మాజీ ప్రధానోపాధ్యాయురాలి భర్త తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. తన భార్య ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హెచ్.ఎంగా పని చేసి పదవీ విరమణ చేశారని, ఆమెకు రిటైర్డ్ బెన్ఫిట్ కింద కోటి రూపాయల వరకు రావాలని, కానీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదంటూ మండిపడ్డారు.
పైగా, తన భార్యలాగే అనేక మంది ప్రభుత్వ టీచర్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే పదవీ విమరణ పొందారని గుర్తుచేశారు. వాళ్లకు రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకుండా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను నిందిస్తే ప్రయోజనం ఏంటని ప్రశ్నించారు.
రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి పరిపాలన చేయడం రావడం లేదన్నారు. ఇంకో ఐదేళ్లు కాదు.. ఇపుడు ఎన్నికలు పెట్టమను.. వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి చిత్తుగా ఓడిపోతారన్నారు. డబ్బులన్నీ దుబారా ఖర్చులకు వాడుతున్నారని, వీళ్లకు ఒక్క రూపాయి కూడా సంపాదించడం కూడా రావడం లేదు.. ప్రజాపాలన అన్నారు.. మేము అసెంబ్లీకి మా బాధలు చెప్పుకునేందుకు వెళితే అరెస్టులు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
రేవంత్ రెడ్డికి అనుభవం లేకపోవడంతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దిగజార్చుతున్నాడని, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక అవినీతి రెట్టింపు అయిందని ఆరోపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.