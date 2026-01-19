కడపలోకి PURE EV ఆగమనం, EV విప్లవానికి సరికొత్త ఊపు
కడప: భారతదేశపు ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ తయారీదారులలో ఒకటైన PURE, కడపలో తన సరికొత్త షోరూమ్ను ఘనంగా ప్రారంభించినట్లు సగర్వంగా ప్రకటించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునే PURE మిషన్లో ఈ వ్యూహాత్మక విస్తరణ ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు.
రెవెన్యూ వార్డు 75, విజయదుర్గ కాలనీ రోడ్, విజయదుర్గ ఆఫీసర్స్ కాలనీ, కడప, వైఎస్ఆర్ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఈ షోరూమ్లో PURE EV యొక్క సమగ్రమైన ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ల శ్రేణిని ప్రదర్శించనున్నారు. ఇందులో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ePluto 7G Max మరియు eTryst X వంటి మోడళ్లు ఉన్నాయి. కడప ప్రజలకు అసమానమైన ఎలక్ట్రిక్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి PURE EV సిద్ధంగా ఉంది. మా అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు మరియు మోటార్సైకిళ్లతో పాటు, గృహాలు మరియు వ్యాపారాలకు క్లీన్ ఎనర్జీని అందించే మా ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఉత్పత్తుల శ్రేణి, PuREPower కూడా ఈ కొత్త షోరూమ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
భారతదేశం అంతటా తన పాదముద్రను గణనీయంగా పెంచడం మరియు ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని ఎక్కువ మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న PURE EV యొక్క విస్తరణ వ్యూహానికి ఈ షోరూమ్ ప్రారంభం ఒక నిదర్శనం. స్వదేశీ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి, తయారీపై దృష్టి సారించి, వినియోగదారులు సుస్థిరమైన ఎంపికలు చేసుకునేలా ప్రోత్సహించడానికి PURE EV కట్టుబడి ఉంది.
రాబోయే 30 నెలల్లో 250 కొత్త డీలర్షిప్లను ప్రారంభించి, తన జాతీయ నెట్వర్క్ను 320కి పైగా అవుట్లెట్లకు విస్తరించాలనే PURE యొక్క బృహత్తర ప్రణాళికలో ఈ విస్తరణ ఒక భాగం. లాంగ్-రేంజ్ EVలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ మరియు అనుకూలమైన విధానాలు, ప్రజల్లో పెరుగుతున్న అవగాహన కారణంగా సంస్థాగత మరియు B2B అడాప్షన్ పెరగడం ఈ వృద్ధికి ఆజ్యం పోస్తుంది.