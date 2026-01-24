వివాహేతర సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించాడు.. భర్తను సోదరుడి సాయంతో చంపేసిన భార్య
తన వివాహేతర సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించినందుకు ఒక మహిళ తన సోదరుడి సహాయంతో తన భర్తను హత్య చేసిందని డీఎస్పీ నాగరాజు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన బుధవారం పెదరవీడు మండలం పరిధిలో జరిగింది. మృతుడు, దోర్నాలకు చెందిన అడపాల లాలూ శ్రీను (38), 17 సంవత్సరాల క్రితం సున్నిపెంటకు చెందిన ఝాన్సీని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ దంపతులు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.
శ్రీను లారీ డ్రైవర్గా పనిచేసేవాడు, కొన్ని చెడు అలవాట్లకు బానిసయ్యాడు. రెండు నెలల క్రితం, గంజాయి విక్రయాల కేసులో అతన్ని ఒంగోలు జైలుకు రిమాండ్ చేశారు. ఈ కాలంలో, ఝాన్సీ తన సోదరుడి స్నేహితుడైన, జమ్మిదొర్నాలకు చెందిన కారు డ్రైవర్ సూర్య నారాయణతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందని ఆరోపణలు వచ్చాయి.
జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక వారిద్దరినీ చంపేస్తానని శ్రీను బెదిరించాడని పోలీసులు తెలిపారు. దీనితో ఝాన్సీ అతని హత్యకు ప్రణాళిక వేసింది. ఆమె గుంటూరుకు చెందిన నలుగురితో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, సుపారీగా రూ.2 లక్షలు చెల్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఒంగోలు నుండి బెయిల్పై తిరిగి వస్తుండగా చిమకుర్తి, పొదిలి వద్ద శ్రీనును చంపే ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి.
చివరగా, పెద్దరావీడులోని అంకలమ్మ గుడి సమీపంలో శ్రీను కళ్లలో కారం పొడి చల్లిన తర్వాత అతనిపై దాడి జరిగింది. ఝాన్సీ, ఆమె సోదరుడు తమ కారులో తెచ్చిన కత్తితో అతన్ని పొడిచి చంపారని ఆరోపణలు వచ్చాయి, దీంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడు.
నిందితులే తర్వాత పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారని పోలీసులు తెలిపారు. ఝాన్సీ, ఆమె సోదరుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు, మిగిలిన నిందితులను అరెస్టు చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.