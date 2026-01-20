నకిలీ మద్యం కేసు: జోగి సోదరులకు బెయిల్ మంజూరు.. కారణం?
నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి సోదరులు జోగి రమేష్, జోగి రాముకు మంగళవారం విజయవాడ కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. భవానిపురం ఆరో ఏజేఎంఎఫ్సీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ పరిధిలో ఈ బెయిల్ మంజూరైంది. భవానిపురంలో నకిలీ మద్యం తయారు చేశారనే ఆరోపణలపై జోగి రమేష్, జోగి రాము ప్రస్తుతం విజయవాడ జిల్లా జైలులో ఉన్నారు.
ఈ కేసు రికార్డులలో జోగి రమేష్ ఏ18గా, జోగి రాము ఏ19గా ఉన్నారు. ఈ కేసులో బెయిల్ లభించినప్పటికీ, జోగి సోదరులు జైలులోనే ఉంటారు. ములకలపూడికి సంబంధించిన మరో కేసులో జోగి రమేష్కు బెయిల్ మంజూరు కాకపోవడంతో, ప్రస్తుతానికి అతని విడుదల సాధ్యం కాదు.
అంతకుముందు, చేతి నొప్పిగా ఉందని ఫిర్యాదు చేయడంతో జోగి రమేష్ను విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం, ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా అధికారులు ఆయనను తిరిగి విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తీసుకువచ్చారు.
నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి రమేష్పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. పోలీసులు, ఎక్సైజ్ అధికారులు ఈ సోదరులను విచారించగా, విచారణలో పలు కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. వారి వాంగ్మూలాల ఆధారంగా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.