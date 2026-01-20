మంగళవారం, 20 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 20 జనవరి 2026 (17:21 IST)

పవన్ కూడా నారా లోకేష్ సీఎం కావడానికి మద్దతు ఇస్తారు.. ఆదినారాయణ రెడ్డి

ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉందనే ఆలోచనకు జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి అవును అని చెప్పారు. ఈ చర్చ కొంతకాలంగా జరుగుతోంది. టీడీపీ, ఇతర మిత్రపక్షాల నాయకులు చంద్రబాబు నుండి లోకేష్‌కు సులభంగా అధికారం బదిలీ జరగాలని కోరుకుంటున్నారు.
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ మార్పును బహిరంగంగా ఆమోదించనప్పటికీ, లోకేష్‌ను ఆ పాత్ర కోసం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ పరివర్తన జరుగుతుందని పార్టీ నాయకులు విశ్వసిస్తున్నారు. కూటమిలో ఈ నమ్మకం మరింత బలపడుతోంది. 
 
నారా లోకేష్ తన తండ్రి చంద్రబాబు నుండి చురుకైన మార్గదర్శకత్వం పొందుతున్నారు. ప్రపంచ ప్రాజెక్టులను ఆకర్షించడానికి, ప్రపంచ నాయకులను కలవడానికి, జాతీయ మీడియాతో సంభాషించడానికి ఆయనను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆయన టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆర్థిక వృద్ధి, సంక్షేమ లక్ష్యాలపై కూడా దృష్టి సారిస్తున్నారు. 
 
బీజేపీ ఎంపీ ఆదినారాయణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. నారా లోకేష్ బలమైన రాజకీయ వారసత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారని అన్నారు. ఆయన తన తాత ఎన్టీఆర్‌ను దగ్గరగా గమనించారు. తన తండ్రి 40 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని,  బాలకృష్ణతో సహా తన బంధువుల రాజకీయ జీవితాలను చూస్తూ పెరిగారు. నారా లోకేష్ తల్లి, భార్య విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తలని కూడా ఆదినారాయణ రెడ్డి హైలైట్ చేశారు. 
 
ఇద్దరూ వందల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్వహించడంలో రాణించారు. ఈ నేపథ్యం నారా లోకేష్ నాయకత్వ ప్రతిభను బలపరుస్తుందని నమ్ముతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా లోకేష్ ముఖ్యమంత్రి కావడానికి మద్దతు ఇస్తారని ఆదినారాయణ రెడ్డి అన్నారు. కూటమి ఒక కుటుంబంలా పనిచేస్తుందని ఆదినారాయణ రెడ్డి జోడించారు. 
 
భాగస్వాములందరూ లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తదుపురి ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇది అతని తల్లిదండ్రుల కోరిక కూడా. వారసత్వం పక్కన పెడితే, లోకేష్ యువగళం ద్వారా తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు. టీడీపీని తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో ఈ కార్యక్రమం కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ-మానవ వనరుల శాఖ మంత్రిగా ఆయనకు ఉన్న అనుభవం కూడా ఆయన అర్హతలను బలోపేతం చేసింది.

