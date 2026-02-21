Rashmika: రష్మికమందన్న వివాహంపై ప్రమోద్ శెట్టి వ్యాఖ్యల వివాదం !
రష్మిక మందన్న,
విజయ్ దేవరకొండ మధ్య సంబంధం గురించి సోషల్ మీడియా ఊహాగానాలు చేస్తోంది. వారి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ హృదయాలను గెలుచుకున్నప్పటి నుండి అభిమానులు ఇద్దరు నటులను ఆసక్తిగా “షిప్” చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు, ఈ నెల చివర్లో ఈ జంట వివాహం చేసుకోబోతున్నందున మరియు వారి వివాహ ఆహ్వానాలు ఆన్లైన్లో ప్రసారం కావడంతో, ఉత్సాహం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. అయితే, వేడుకల సందడి మధ్య, రష్మిక గతంలోని పాత అధ్యాయం తిరిగి తెరపైకి వచ్చింది, ఇది ఆన్లైన్లో తాజా చర్చకు దారితీసింది.
విజయ్, రష్మిక అక్టోబర్లో హైదరాబాద్లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఈనెల ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్లో వివాహం చేసుకోనున్నారు. ఇటీవల, లైట్లు, పూల అలంకరణతో అలంకరించబడిన విజయ్ నివాసం యొక్క ఛాయాచిత్రకారులు చిత్రాలు వివాహ పుకార్లకు మరింత ఆజ్యం పోశాయి.
రష్మిక మందన్న గతంలో కన్నడ నటుడు రక్షిత్ శెట్టి తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. రష్మిక, రక్షిత్ జూలై 2017లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో, ఆమె వయస్సు 21. అతని వయస్సు 34. సెప్టెంబర్ 2018లో, అనుకూలత సమస్యలను పేర్కొంటూ ఇద్దరూ తమ నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే, ఈ విడిపోవడంతో రష్మికపై ట్రోలింగ్, ఆన్లైన్ దుర్వినియోగం పెద్ద ఎత్తున చెలరేగింది, దీనితో ఆమె సంయమనం పాటించాలని బహిరంగంగా విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఇదిలా వుండగా, రక్షిత్ సన్నిహితుడు ప్రమోద్ శెట్టి ఆమె వివాహానికి ఆహ్వానించబడలేదని వ్యాఖ్య చేసిన తర్వాత కొత్త చర్చ ప్రారంభమైంది. కన్నడ ప్రెస్ను ఉద్దేశించి ప్రమోద్ మాట్లాడుతూ, “నాకు ఇంకా రష్మిక వివాహ ఆహ్వానం అందలేదు. నాకు అది అందితే, నేను వెళ్తాను. ఆమె మమ్మల్ని ఆహ్వానించదని మాకు తెలుసు, కొత్తేమీ కాదు. రక్షిత్ శెట్టి విషయానికొస్తే, అతను చాక్లెట్ తింటూ దాని గురించి అపరాధ భావనతో కూర్చున్న పిల్లవాడు కాదు.”
ఆ వ్యాఖ్య, దానితో పాటు అతను నవ్వుతున్న వీడియో క్లిప్ కూడా వైరల్ అయింది. రష్మిక మద్దతుదారులు వేగంగా స్పందిస్తూ, ఇంత వ్యక్తిగత సమయంలో ఆమె గతాన్ని ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు. ఒక అభిమాని X (గతంలో ట్విట్టర్)లో ఇలా వ్రాశాడు, “క్షమించండి, బూమర్ అంకుల్. ఆమె పేరును ఉపయోగించి మీరు ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రచారం కోసం చూస్తారు?” మరొక అభిమాని, “విడిపోయిన తర్వాత వారి మాజీ ప్రియుడు, కాబోయే భర్త మరియు అతని స్నేహితులను వారి వివాహానికి ఎవరు ఆహ్వానిస్తారు.”
ఇక ఉదయ్ పూర్ లో తాజ్ క్రిష్ణ కు చెందిన పెద్ద రిసార్ట్ లో వివాహం తర్వాత హైదరాబాద్ లో మార్చి 4న తాజ్ క్రిష్ణలో టాలీవుడ్, సన్నిహితులకు రిసెప్టన్ నిర్వహిస్తున్నారు. అనంతరం మీడియాతో సెపరేట్ గా ఓ రోజు విందు ఏర్పాటు చేయనున్నారని సన్నిహితుల సమాచారం.