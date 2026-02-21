Karate Kalyani: యూట్యూబర్ అన్వేశ్పై ఫైర్ అయిన కరాటే కల్యాణి
సినీ నటి కరాటే కల్యాణి యూట్యూబర్ అన్వేశ్పై ఫైర్ అయ్యారు. హిందూ దేవుళ్లను, భారతదేశాన్ని కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేసిన అన్వేశ్ను భారత్కు రప్పించి, ఆయన పాస్పోర్ట్ రద్దు చేయించే వరకు తన పోరాటం ఆపబోనని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఫాలోవర్స్ ఉన్నంత మాత్రాన ఏది మాట్లాడినా చెల్లుబాటు అవుతుందని భావించడం సరికాదని హెచ్చరించారు. అన్వేశ్లో మేకపోతు గాంభీర్యం కనిపిస్తోందని విమర్శించారు.
అన్వేశ్పై చట్టపరమైన చర్యల గురించి వివరించారు. హిందూ దేవతలను అవమానించారనే ఆరోపణలతోనే తాము పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశామని, దాని ఆధారంగా కేసు నమోదై దర్యాప్తు జరుగుతోందని తెలిపారు.
ఇటీవల అన్వేశ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా తాత్కాలికంగా నిలిచిపోవడంపై కూడా కల్యాణి స్పందించారు. యూట్యూబ్ ఛానల్ పోతే తన జీవనాధారం దెబ్బతింటుందనే భయం అన్వేశ్ను పట్టుకుందని ఆమె ఎద్దేవా చేశారు.