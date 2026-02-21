శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026
శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026 (10:23 IST)

Satyadev: కన్నడ రూటెడ్‌ చిత్రాలకు తెలుగులో ఆదరణ ఉంటుంది: సత్యదేవ్‌

ది రైజ్‌ ఆఫ్‌ అశోక మూవీ కన్నడ, తెలుగు,తమిళ భాషలో ఏకకాలంలో రూపొందింది. చిత్రానికి వినోద్‌.వి.దుండలే దర్శకుడు. షూటింగ్ సమయంలో దర్శకుడు కాలం చేశాడు. దానిని సతీష్‌ నీనసాం భుజాలపై వేసి విడుదలకు తీసుకువచ్చారు. కన్నడ మూలాలు తెలుగు వారికి కూడా నచ్చుతాయని తెలుగు కథానాయకుడు సత్యదేవ్ తెలిపారు.
 
సతీష్‌ నీనసాం కథానాయకుడిగా 'కాంతార' ఫేమ్‌ సప్తమి గౌడ హీరోయిన్‌గా నటించారు.  వృద్ది క్రియేషన్స్ అండ్‌ సతీష్‌ పిక్చర్‌ హౌస్‌ పతాకంపై వర్ధన్‌ హరి, జైష్ణవి, సతీష్ నీనసాం సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో కళాసృష్టి ఇంటర్నేషనల్‌ పతాకంపై రవిశంకర్‌ తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పంపిణి చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఈ నెల 27న ఈ చిత్రం అన్ని భాషల్లో విడుదల కాబోతుంది. కాగా ఈ చిత్రం తెలుగు ట్రైలర్‌ విడుదల కార్యక్రమం శుక్రవారం చిత్ర టీమ్‌ సమక్షంలో జరిగింది. ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా కథానాయకుడు సత్యదేవ్‌ హాజరై ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.
 
అనంతరం సత్యదేవ్‌ మట్లాడుతూ, ట్రైలర్‌ చూసి మా ఆడియన్స్‌ ఈ సినిమా చూడాలని డిసైడ్‌ అయ్యారు. కన్నడ నుంచి వచ్చే రూటెడ్‌ సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇష్టం. తప్పకుండా ఈ సినిమా కూడా అదే కోవలోకి వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. నా సినిమా జీబ్రా కన్నడ విడుదల సమయంలో సతీష్‌, సప్తమి నాకు సపోర్ట్‌ చేశారు. సతీష్‌ మంచి నటుడు. ఈ సినిమా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాడు. ఈ సినిమా దర్శకుడు ఈ సినిమా షూటింగ్‌ సమయంలో మరణించాడు. అప్పుడు సతీష్‌ ఈ సినిమాను పూర్తిచేసి ఈ స్టేజ్‌కు తీసుకొచ్చారు. కన్నడ సినిమాలు రూటెడ్‌గా ఉన్న వాటికి తెలుగు ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఉంటుంది. ది రైజ్‌ ఆఫ్‌ అశోక్‌ కూడా ఆ కోవలోకి తెచ్చిందే అని అన్నారు.
 
హీరో సతీష్‌ నీనసాం మాట్లాడుతూ, తెలుగు భాష అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం. ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాను. రవిశంకర్‌ ఈ సినిమా చూసి తెలుగులో విడుదల చేస్తున్నారు. మా కోసం ఆయన ఎంతో రిస్క్‌ చేసి రిలీజ్‌చేస్తున్నారు. సత్యదేవ్‌ నా సోదరుడు ఎంతో మంచి మనసు మనిషి.ఆయన సినిమా జీబ్రా కన్నడ విడుదల సమయంలో కలిశాను. ట్రైలర్‌ చూస్తే అందరికి సినిమాలో కంటెంట్‌ ఉన్న సినిబమా అని తెలుస్తుంది. కంటెంట్‌  సినిమాను అందరూ ఆదరించాలి. నేను తెలుగు సినిమాలు చూస్తుంటాను. కొత్తదనం ఉండే ఇక్కడి ప్రేక్షకులు సినిమాలను ఆదరిస్తారు. మా సినిమాపై కూడా అదే నమ్మకం. తెలుగులో వస్తున్న ది రైజ్‌ ఆఫ్‌ అశోక సినిమాను ఆదరిస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇది కేవలం కమర్షియల్‌ సినిమానే కాదు. ఎంతో డిఫరెంట్‌ ఫిలి' అన్నారు.
 
సప్తమి గౌడ మాట్లాడుతూ,  ది రైజ్‌ ఆఫ్‌ అశోక్‌ అనేది ఓ గ్రామం గురించి, ఓ కమ్యూనిటీ గురించి కథ. ఈ సినిమాలో చాలా ఎమోషన్స్‌ ఉన్నాయి. తెలుగు నేటివిటికి కూడా దగ్గరగా ఉండే సినిమా ఇది. తప్పకుండా తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఈసినిమాను ఎంజాయ్‌ చేస్తారు. ఈ సినిమాలో అంబిక అనే అమ్మాయి పాత్రలో నటిస్తున్నాను. ఈ సినిమాలో ఎంతో గొప్ప మేసేజ్‌ ఉంది. ఈ సినిమాలో నటించడం సంతోషంగా ఉంది' అన్నారు.

