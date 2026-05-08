Simran: దక్షిణాది నటీమణులంటే బాలీవుడ్ అగౌరపరుస్తుంది : సిమ్రాన్
South Indian actresses Simran
తమిళ చిత్రసీమలో తన నటనకు ప్రశంసలు అందుకున్న నటి సిమ్రాన్, ఇటీవల హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి మాట్లాడారు. బాలీవుడ్లో దక్షిణాది నటుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరు గురించి నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది నటులు ఎన్నో ఏళ్లుగా చేసిన కృషిని, వారు మోస్తున్న వారసత్వాన్ని తరచుగా విస్మరిస్తున్నారని తనకు అనిపించిందని, ఈ గౌరవం లేకపోవడం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని సిమ్రాన్ అన్నారు.
ఫిల్మ్ఫేర్తో ఒక సంభాషణలో, బాలీవుడ్ దక్షిణాది నటులను ఎలా 'అగౌరవపరుస్తుందో' సిమ్రాన్ వివరిస్తూ, “చాలాసార్లు, నేను హిందీ సినిమా చేయడానికి నిరాకరించాను, ఎందుకంటే అక్కడి ప్రజలతో నాకు అనుబంధం ఏర్పడదు. మేము దక్షిణాదిలో చేసిన పనిని, మేము ఇక్కడికి రాకముందు నటులు మోస్తున్న వారసత్వాన్ని వారు చూడలేదనిపిస్తుంది. ఇది నన్ను బాధిస్తుంది. గౌరవం లేదు. నేను నా జీవితంలో సగానికి పైగా సినిమాకే ఇచ్చాను, అయినప్పటికీ నాకు గౌరవం లభించకపోతే, అది నన్ను బాధిస్తుంది. దీనికి అర్థం లేదు.”
కొన్ని నిర్మాణ సంస్థలు కనీస సౌకర్యాల విషయంలో కూడా బేరసారాలు చేస్తాయని ఆమె అన్నారు. "వారు బస విషయంలో బేరసారాలు చేస్తారు. నాతో పాటు ప్రయాణించే వారి సంఖ్యను పరిమితం చేస్తారు. 'మీరు ఇంత మంది సిబ్బందిని తీసుకురాలేరు' వంటి మాటలు అంటారు. హోటళ్లు, టిక్కెట్ల విషయంలో బేరసారాలు చేస్తారు. ఈ విషయాలు నన్ను చాలా బాధిస్తాయి, కానీ ఎవరూ దాని గురించి మాట్లాడరు. అక్కడ ఒక అధికార శ్రేణి ఉంటుంది, అందుకే పని చేయాలనిపించదు. బాధపడతారు," అని ఆమె తెలిపారు.
అయితే, తాను ఇటీవల సన్నీ డియోల్తో కలిసి 'గబ్రూ' చిత్రంలో పనిచేశానని, సెట్లో తనకు సానుకూల అనుభవం కలిగిందని సిమ్రాన్ వెల్లడించారు. తనను బాగా చూసుకున్నందుకు ఆ చిత్ర నిర్మాత ఓం చంగనీని ఆమె ప్రశంసించారు. సన్నీని దయగల, వినయశీలిగా అభివర్ణించారు. 'గుల్మొహర్' బృందం కూడా ఎంతో ఆప్యాయంగా, సాదరంగా ఆహ్వానించిందని, తనను ఎప్పుడూ పరాయిదానిలా భావించేలా చేయలేదని సిమ్రాన్ పంచుకున్నారు.