MaheshBabu: వారణాసి సెట్ కు నీటి సమస్య తలెత్తిందా?
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం 'వారణాసి' షూటింగ్ హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం గగన్పహాడ్లోని హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ సిటీ స్టూడియోలో అనేక నీటి అడుగున సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒక కొత్త నివేదిక ప్రకారం, చిత్ర నిర్మాతలు షూటింగ్ కోసం 150 నీటి ట్యాంకర్లను నగర జలాశయాన్ని అభ్యర్థించగా, తెలంగాణ రాజధానిలో తీవ్రమైన వేసవి కారణంగా కొనసాగుతున్న అధిక నీటి డిమాండ్ నేపథ్యంలో వారి అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు.
'వారణాసి' నిర్మాతలలో ఒకరైన శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్ ప్రతినిధులు, ఒక్కొక్కటి 10,000 లీటర్ల సామర్థ్యం గల 150 నీటి ట్యాంకర్లను కోరుతూ హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై & సీవరేజ్ బోర్డ్ ని సంప్రదించారు. నీటి అడుగున సన్నివేశాల కోసం ఒక చెరువును నింపడానికి నీరు అవసరమని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె. అశోక్ రెడ్డికి రాసిన ఈ లేఖలో, షూటింగ్ నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నీటిని శుద్ధి చేయవలసి ఉందని కూడా తెలిపారు. సరఫరా కేంద్రం నుండి గగన్పహాడ్లోని షూటింగ్ ప్రదేశానికి ట్యాంకర్ ఛార్జీలు చెల్లిస్తామని నిర్మాణ సంస్థ హామీ ఇచ్చింది. అయితే, హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బి అధికారులు ఆ అభ్యర్థనను తిరస్కరించారు.
వారణాసి షూటింగ్ కోసం తమ సంస్థ నీటి ట్యాంకర్లను సరఫరా చేయలేదని అశోక్ రెడ్డి చెప్పినట్లు ఓ వార్తసంస్థ తెలియజేసింది. ఈ తిరస్కరణను చిత్ర బృందానికి మౌఖికంగా తెలియజేశారని ఆ నివేదిక తెలిపింది. నివేదికల ప్రకారం, వడగాలుల మధ్య నగరంలో పెరిగిన నీటి డిమాండ్ను తీర్చడానికి హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బి ఇబ్బంది పడుతోంది.
ఈ సినిమాలోని నీటి అడుగున సన్నివేశాల చిత్రీకరణ హైదరాబాద్లో జరుగుతోందని, మే నెల మొత్తం కొనసాగుతుందని హెచ్టి తెలుసుకుంది. చిత్ర బృందం ఇప్పుడు ఇతర వనరుల నుండి నీటిని సమకూర్చుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ప్రతినాయకుడి పాత్రను పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ పోషిస్తున్నారు.
ఇక చిత్రం కథనం ఖండాలు, యుగాలలో ఎలా విస్తరించి ఉందో ఇది చూపించింది. ఈ చిత్రం భారతదేశం, అంటార్కిటికా, శ్రీలంక, ఆఫ్రికా ఖండాలలో సాగుతుంది. అలాగే 5000 సంవత్సరాల క్రితం నాటి త్రేతా యుగంలోని సన్నివేశాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.ఈ చిత్రం 2027 ఏప్రిల్లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.