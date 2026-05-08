హంటావైరస్: నౌకలో 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బంది
ప్రాణాంతకమైన హంటావైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా ముగ్గురు మరణించగా, మరో ఎనిమిది మందికి సోకడంతో, అట్లాంటిక్లోని ఒక విలాసవంతమైన నౌకలో చిక్కుకుపోయిన 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఈ ప్రాణాంతక వ్యాప్తిని గుర్తించడానికి ముందే హంటావైరస్ సోకిన క్రూయిజ్ నౌక నుండి దిగిన ప్రయాణికులను నాలుగు ఖండాలలోని ఆరోగ్య అధికారులు గుర్తించి, పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అలాగే, అప్పటి నుండి వారితో సంపర్కంలోకి వచ్చిన ఇతరుల ఆచూకీ కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
అర్జెంటీనాలో, ఈ వ్యాప్తి అక్కడే మొదలైందని తాము అనుమానిస్తున్న దక్షిణ పట్టణానికి దర్యాప్తు బృందం ఇంకా బయలుదేరలేదని, ఆ దేశ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు గురువారం తెలిపారు. క్రూయిజ్ షిప్ ఎక్కే ముందు, పక్షులను చూసే యాత్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక డచ్ జంటకు వైరస్ సోకి ఉండవచ్చని అర్జెంటీనా దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
ఓడలో మొదటి ప్రయాణికుడు మరణించిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత, ఏప్రిల్ 24న, కనీసం 12 వేర్వేరు దేశాలకు చెందిన ఇరవైకి పైగా వ్యక్తులు కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ లేకుండానే ఓడను విడిచి వెళ్లారని షిప్ ఆపరేటర్, డచ్ అధికారులు గురువారం తెలిపారు. ఈ వ్యాప్తిలో ముగ్గురు ప్రయాణికులు మరణించారు. ఒక డచ్ దంపతులు, ఒక జర్మన్ జాతీయుడు, మరియు మరికొందరు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు.
వైరస్ సోకిన ఒకటి నుండి ఎనిమిది వారాల మధ్యలో సాధారణంగా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఓడలోని మిగిలిన ప్రయాణికులు లేదా సిబ్బందిలో ఎవరికీ ప్రస్తుతం లక్షణాలు లేవని నెదర్లాండ్స్కు చెందిన ఓషన్వైడ్ ఎక్స్పెడిషన్స్ క్రూయిజ్ షిప్ కంపెనీ గురువారం తెలిపింది.
సాధారణ ప్రజలకు ప్రమాదం తక్కువగా ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతోంది. హంటావైరస్ సాధారణంగా కలుషితమైన ఎలుకల విసర్జనాలతో వ్యాపిస్తుందని తెలిపింది.