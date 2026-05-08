శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 8 మే 2026 (09:48 IST)

హంటావైరస్: నౌకలో 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బంది

Hantavirus
ప్రాణాంతకమైన హంటావైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా ముగ్గురు మరణించగా, మరో ఎనిమిది మందికి సోకడంతో, అట్లాంటిక్‌లోని ఒక విలాసవంతమైన నౌకలో చిక్కుకుపోయిన 149 మందిలో ఇద్దరు భారతీయ సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. ఈ ప్రాణాంతక వ్యాప్తిని గుర్తించడానికి ముందే హంటావైరస్ సోకిన క్రూయిజ్ నౌక నుండి దిగిన ప్రయాణికులను నాలుగు ఖండాలలోని ఆరోగ్య అధికారులు గుర్తించి, పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అలాగే, అప్పటి నుండి వారితో సంపర్కంలోకి వచ్చిన ఇతరుల ఆచూకీ కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. 
 
అర్జెంటీనాలో, ఈ వ్యాప్తి అక్కడే మొదలైందని తాము అనుమానిస్తున్న దక్షిణ పట్టణానికి దర్యాప్తు బృందం ఇంకా బయలుదేరలేదని, ఆ దేశ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు గురువారం తెలిపారు. క్రూయిజ్ షిప్‌ ఎక్కే ముందు, పక్షులను చూసే యాత్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక డచ్ జంటకు వైరస్ సోకి ఉండవచ్చని అర్జెంటీనా దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
 
ఓడలో మొదటి ప్రయాణికుడు మరణించిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత, ఏప్రిల్ 24న, కనీసం 12 వేర్వేరు దేశాలకు చెందిన ఇరవైకి పైగా వ్యక్తులు కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ లేకుండానే ఓడను విడిచి వెళ్లారని షిప్ ఆపరేటర్, డచ్ అధికారులు గురువారం తెలిపారు. ఈ వ్యాప్తిలో ముగ్గురు ప్రయాణికులు మరణించారు. ఒక డచ్ దంపతులు, ఒక జర్మన్ జాతీయుడు, మరియు మరికొందరు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. 
 
వైరస్ సోకిన ఒకటి నుండి ఎనిమిది వారాల మధ్యలో సాధారణంగా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఓడలోని మిగిలిన ప్రయాణికులు లేదా సిబ్బందిలో ఎవరికీ ప్రస్తుతం లక్షణాలు లేవని నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన ఓషన్‌వైడ్ ఎక్స్‌పెడిషన్స్ క్రూయిజ్ షిప్ కంపెనీ గురువారం తెలిపింది. 
 
సాధారణ ప్రజలకు ప్రమాదం తక్కువగా ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతోంది. హంటావైరస్ సాధారణంగా కలుషితమైన ఎలుకల విసర్జనాలతో వ్యాపిస్తుందని తెలిపింది.

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' దక్కించుకున్న విక్రాంత్"సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని దక్కించుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్..ఇప్పుడు మరో ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు ఆయన ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో 'సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ - జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' అందుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోని ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్ దక్కడంపై హీరో విక్రాంత్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవార్డ్ తనకు మరిన్ని మంచి చిత్రాలు చేయాలనే స్ఫూర్తిని కలిగించిందని విక్రాంత్ చెప్పారు

Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదానిర్మాతల తరపున విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు: "సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' నిర్మిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం, గతంలో ప్రకటించిన మే 15వ తేదీ నుండి వాయిదా పడి, ఇప్పుడు జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Posani Krishna Murali: జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది : పోసాని కృష్ణమురళిప్రముఖ రచయిత, నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి నిర్మిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తూ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి". ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, పాటలు, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా పోసాని కృష్ణమురళి వహిస్తుండటం విశేషం. హిందోళ చక్రవర్తి, కాజల్ శర్మ, ఆయేషా ఖాన్, బీజేపీ నేత రఘునందన్ రావు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి" చిత్ర విశేషాలు తెలిపారు దర్శక నిర్మాత నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్ ఆగస్టులో రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘ఐ యామ్ గేమ్’ ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా మారింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కి పైగా లొకేషన్లలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. ఇటీవల తన సినిమాల్లో ఎక్కువగా వింటేజ్ లుక్స్‌లో కనిపించిన దుల్కర్, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన స్టైలిష్ మాస్ యాక్షన్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నారు. ఇది ఆయన 40వ చిత్రం కావడం విశేషం. భారీ స్థాయిలో పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై నిర్మించే వందో చిత్రాన్ని తనతో తీయాలని ఆ నిర్మాణ సంస్థ అధినేత, దిగ్గజ నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి భావించారని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఈ నెల 5వ తేదీ మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్.బి.చౌదరి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. చెన్నైకు తీసుకొచ్చిన ఆయన పార్థివదేహానికి సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ గురువారం నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్బీ చౌదరి ఆకస్మిక మృతి చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటన్నారు. ఆయన తన 100వ సినిమాను తనతోనే తీయాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారని, అందుకు తాను అంగీకరించానని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

