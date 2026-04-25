24 గంటల్లో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ఐదు నౌకలు మాత్రమే ప్రయాణించాయట

అమెరికా ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధించడం కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో, గత 24 గంటల్లో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ఒక ఇరాన్ చమురు ఉత్పత్తుల ట్యాంకర్తో సహా కేవలం ఐదు నౌకలు మాత్రమే ప్రయాణించాయని శుక్రవారం నాటి షిప్పింగ్ డేటా వెల్లడించింది.
వాషింగ్టన్- టెహ్రాన్ మధ్య అస్థిరమైన కాల్పుల విరమణ సమయంలో గల్ఫ్ ప్రవేశద్వారం వద్ద ఉన్న ఈ కీలక జలమార్గం గుండా వెళుతున్న నౌకా రవాణా, ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు రోజుకు సగటున జరిగే 140 ప్రయాణాలతో పోలిస్తే చాలా స్వల్పం.
చాలా వరకు షిప్పింగ్ సంస్థలకు, ఒక స్థిరమైన కాల్పుల విరమణతో పాటు, హార్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించడం సురక్షితమేనని సంఘర్షణలో ఉన్న ఇరు పక్షాల నుండి హామీలు అవసరమవుతాయని షిప్పింగ్ సంఘం బింరో ప్రధాన భద్రతా అధికారి జాకబ్ లార్సెన్ పేర్కొన్నారు.
ఈలోగా, షిప్పింగ్ కార్యకలాపాలు ఇరాన్, ఒమన్ దేశాలకు సమీపంలో ఉన్న మార్గాల వినియోగానికి మాత్రమే పరిమితమవుతాయి. ఈ మార్గాలు ఇరుకుగా ఉండటం వల్ల, హార్ముజ్ జలసంధి గుండా సాధారణంగా సాగే భారీ స్థాయి షిప్పింగ్ రద్దీని ఇవి సురక్షితంగా నిర్వహించలేవని లార్సెన్ జోడించారు.
అమెరికా ఆంక్షలకు గురైన ఇరాన్ జెండా కలిగిన చమురు ఉత్పత్తుల ట్యాంకర్ నికీ, ఏ గమ్యస్థానాన్ని పేర్కొనకుండా జలసంధి నుండి బయటకు వెళ్లిన అతికొద్ది నౌకలలో ఒకటిగా ఉందని, మెరైన్ట్రాఫిక్ ప్లాట్ఫామ్లోని క్ప్లర్ విశ్లేషణ మరియు ట్రాకింగ్ డేటా శుక్రవారం వెల్లడించాయి.
అమెరికా నౌకాదళం విధించిన దిగ్బంధన రేఖ వైపు తూర్పుగా అది ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తే ఏమి జరుగుతుందో స్పష్టంగా తెలియలేదు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఇరాన్పై దాడులు ప్రారంభించి దాదాపు రెండు నెలలు గడిచినా, శాంతి చర్చలు పునఃప్రారంభమయ్యే సూచనలు పెద్దగా కనిపించడం లేదు.
కంటైనర్ షిప్పింగ్ సంస్థ హపాంగ్-లాయడ్ శుక్రవారం నాడు ఒక ప్రకటన చేస్తూ, తమ నౌకల్లో ఒకటి ఆ జలసంధిని దాటిందని తెలిపింది. అయితే, ఆ సంఘటన జరిగిన పరిస్థితులు లేదా సమయానికి సంబంధించిన ఎటువంటి వివరాలను మాత్రం అది వెల్లడించలేదు.
కొమొరోస్ జెండా కలిగిన హెల్గా అనే భారీ చమురు ట్యాంకర్ శుక్రవారం నాడు ఇరాక్ దక్షిణాన ఉన్న బస్రా నౌకాశ్రయం వద్ద గల సముద్రతీర చమురు లోడింగ్ టెర్మినల్కు చేరుకుంది. జలసంధి మూసివేత తర్వాత ఇరాక్కు చేరుకున్న రెండవ నౌక ఇదే కావడం విశేషం.
బుధవారం నాడు ఆ జలసంధి సమీపంలో రెండు కంటైనర్ నౌకలను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇరాన్, వేగంగా కదిలే చిన్న పడవలను భారీ సంఖ్యలో ఉపయోగించడం, అనేక షిప్పింగ్, చమురు సంస్థలలో ఆందోళనలను మరింత పెంచింది.
హోర్ముజ్ జలసంధి తెరిచి ఉన్నప్పటికీ, అది నావికులకు, ఓడలకు, సరుకులకు సురక్షితం కాదని తేలింది. ఏప్రిల్ 22, ఏప్రిల్ 23 ఉదయం మధ్య ఏడు నౌకలు ఈ జలసంధి గుండా ప్రయాణించగా, వాటిలో ఆరు ఇరాన్కు సంబంధించిన వాణిజ్యంలో పాలుపంచుకున్నాయని లాయిడ్స్ లిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ విశ్లేషణలో వెల్లడైంది.
ఈ జలసంధి మూసివేత ప్రపంచంలోని ఐదవ వంతు చమురు, ద్రవీకృత సహజ వాయువు (ఎల్ఎన్జీ) సరఫరాలకు అంతరాయం కలిగించి, ప్రపంచ ఇంధన సంక్షోభానికి కారణమైంది. వందలాది ఓడలు, 20,000 మంది నావికులు గల్ఫ్లోనే చిక్కుకుపోయారు. యుద్ధ నష్ట బీమా సంస్థలు, చమురు కంపెనీలు, ప్రమాదాలు తగ్గుముఖం పట్టే ఏ చిన్న సూచన కోసమైనా ఎదురుచూస్తూ, తద్వారా వారు ప్రయాణానికి సిద్ధం కాగలరు.