సమ్మెను విరమించిన టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు.. ఊపిరిపీల్చుకున్న ప్రయాణీకులు
టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెను విరమించారు. తమ డిమాండ్ల కోసం మూడు రోజుల పాటు టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెను పాటించారు. అయితే శనివారం సమ్మెను విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటించి టీజీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగులు శనివారం ఉదయం నుండి బస్సులను నడపడం ప్రారంభించారు. ఇది ప్రయాణికులకు ముఖ్యంగా మహిళలకు, విద్యార్థులకు ఉపశమనాన్ని కలిగించింది.
అఫ్జల్గంజ్లోని ఎల్లప్పుడూ రద్దడిగా ఉండే మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్, జూబ్లీ బస్ స్టేషన్, సికింద్రాబాద్లోని రాణిగంజ్ రెండు డిపోలతో పాటు ఇతర కేంద్రాలు కూడా, ఈ సమ్మె కారణంగా గత మూడు రోజులుగా నిర్మానుష్యంగా దర్శనమిచ్చాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లకు అంగీకరించడంతో ఉద్యోగులు సమ్మెను విరమించుకున్నారు. దీంతో డ్రైవర్లు బస్సులను నడపడం ప్రారంభించారు.
తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేందుకు ప్రయాణికులు ఉదయం నుంచే జంట నగరాల్లోని మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టేషన్, జూబ్లీ బస్ స్టేషన్, ఇతర రద్దీ బస్ స్టేషన్లకు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆదివారం నాడు అనేక వివాహాలు జరగాల్సి ఉండటంతో, పలు కుటుంబాలు తమ బంధువుల ఇళ్లకు చేరుకునేందుకు ఆర్టీసీ బస్సు సేవలను వినియోగించుకున్నాయి.
శుక్రవారం సచివాలయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, ఆర్టీసీ జాక్ సంఘాల నాయకులతో చర్చలు జరిపారు. చర్చలు విజయవంతంగా ముగిసిన అనంతరం, సమ్మెను విరమిస్తున్నట్లు జాక్ నాయకులు ప్రకటించారు. 11 శాతం పీఆర్సీ పెంపు, ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేయడం వంటి అంశాలతో పాటు, ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి కూడా అంగీకరిస్తూ జాక్ చేసిన మొత్తం 32 డిమాండ్లకూ ప్రభుత్వం సమ్మతి తెలిపింది.