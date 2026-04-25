లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందు.. ఓవర్ డోస్ కారణంతో వ్యక్తి మృతి.. ఎక్కడ?
లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందును అధిక మోతాదులో తీసుకోవడం వల్ల ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. గుర్గామ్ సెక్టర్ 53 ప్రాంతంలోని ఒక అద్దె ఫ్లాట్లో నివసిస్తున్న 29 ఏళ్ల వ్యక్తి, లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందును తీసుకున్నాడు. దీంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
ఈ ఘటనపై అతని సహ ఉద్యోగి ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఆ గదిలో కొన్ని మందులు, ఆరోగ్య సప్లిమెంట్ల కవర్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతుడు రోహిత్ లాల్ నాగ్పూర్కు చెందినవాడు. ఇతను న్యూఢిల్లీలోని క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యాలయంలో పనిచేస్తూ, గురుగ్రామ్లోని ఒక అద్దె ఫ్లాట్లో నివసించేవాడు.
పోస్టుమార్టం అనంతరం పోలీసులు మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. సహ ఉద్యోగితో కలిసి ఆఫీసుకు లాల్ వెళ్లేవాడని.. అయితే ఆ రోజు లాల్ తన ఫోన్కు సమాధానం ఇవ్వకపోవడమే కాకుండా, తన గది తలుపును కూడా తెరవలేదని వారు పేర్కొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తలుపును బద్దలు కొట్టి లోపలికి వెళ్లగా, ఆ యువకుడు మంచంపై విగతజీవిగా పడి ఉండటం కనిపించింది.
రోహిత్ లాల్ తన కాబోయే భార్యను తనను కలవడానికి ఆహ్వానించాడని, అయితే ఆమె వచ్చేలోపే అతను మరణించాడని ప్రాథమిక విచారణలో తేలిందని ఒక సీనియర్ దర్యాప్తు అధికారి తెలిపారు. అతను లైంగిక సామర్థ్యాన్ని పెంచే మందును సేవించి ఉంటాడని, ఆ మందు మోతాదు మించడం వల్లే అతనికి గుండెపోటు వచ్చి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.