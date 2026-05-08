వరసకు అక్కతమ్ముడు... అయినా పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ప్రేమ అంత పనిచేసింది..
నిశ్చితార్థం ముగిసి, పెళ్లి పత్రికలు పంచేసి, మరికొద్ది గంటల్లో పెళ్లి పీటలు ఎక్కాల్సిన వధువు.. వరుసకు తమ్ముడయ్యే సొంత పిన్ని కొడుకుతో లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్న వింత ఘటన కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లా దేవనహళ్లి తాలూకా సావకనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన శశికళ, హోస్కోట్ తాలూకాకు చెందిన ప్రవీణ్ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. అయితే, వీరిద్దరి తల్లులు స్వయానా అక్కాచెల్లెళ్లు. అంటే వరుసకు శశికళ అక్క, ప్రవీణ్ తమ్ముడు అవుతారు. ఈ విషయం తెలిసి ఇరువైపులా పెద్దలు వీరి ప్రేమను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. సమాజం ఒప్పుకోని ఈ బంధాన్ని వద్దంటూ వారించారు.
ఈ క్రమంలోనే శశికళ తల్లిదండ్రులు ఆమెకు మరో యువకుడితో వివాహం నిశ్చయించి, లగ్నపత్రికలు కూడా పంచారు. ఇంకేముంది పెళ్లికి అంతా సిద్ధమైంది అనగా.. శశికళ తన ప్రియుడు ప్రవీణ్తో కలిసి ఊరు వదిలి పారిపోయింది.
అనంతరం స్థానిక అంగట్ట ప్రాంతంలోని ఒక శివాలయంలో ఇద్దరూ సాంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత తమ తల్లిదండ్రుల నుండి ప్రాణభయం ఉందంటూ ఈ నూతన వధూవరులు చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి చేరుకుని రక్షణ కోరారు. సమాచారం అందుకున్న శశికళ తల్లిదండ్రులు కూడా అక్కడికి చేరుకోవడంతో పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో పెద్ద హైడ్రామా నడిచింది.