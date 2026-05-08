ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు
ఆగ్నేయ - నైరుతి దిశల నుండి గాలులు వీస్తుండటం వల్ల, రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ గురువారం తెలిపింది.
శుక్రవారం నాడు, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమలోని పలు జిల్లాల్లో శనివారం నాడు కూడా ఇటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో, అల్లూరి జిల్లాలోని జి.కె. వీధి మండలంలో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉంది. అలాగే అల్లూరి, తూర్పు గోదావరి, పోలవరం ప్రాంతాల పరిధిలోని మరికొన్ని మండలాల్లో కూడా వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
గురువారం నాడు, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ మార్కును దాటాయి. పోలవరం జిల్లాలోని వి.ఆర్. పురంలో అత్యధికంగా 41.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. కానీ సాయంత్రం వేళల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం నమోదైంది. అల్లూరి జిల్లాలోని గంపరాయిలో 21.5 మిల్లీమీటర్లు, గుంటూరు జిల్లాలోని మంగళగిరిలో 15.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.