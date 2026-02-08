శ్రీవారి సేవలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోయిన్ (వీడియో)
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సరసన "హరిహర వీరమల్లు'' చిత్రంలో నటించిన నిధి అగర్వాల్ ఆదివారం తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆదివారం ఉదయం తిరులకు చేరుకున్న ఆమె.. తితిదే అధికారులు సాదర స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించారు. స్వామి వారిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో నిధి అగర్వాల్కు వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం చేసి, స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను ఆమెకు అందజేశారు. ఆలయం నుంచి వెలుపలికి వచ్చిన తర్వాత నిధి అగర్వాల్తో ఫోటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపించారు. అయితే, దైవ సన్నిధిలో ఏమాత్రం హడావుడి చేయకుండా నిధి అగర్వాల్ అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు.
కాగా, పవన్ కళ్యాణ్తో 'హరిహర వీరమల్లు' చిత్రంలో నటించిన నిధి అగర్వాల్.. ఆ తర్వాత ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజా సాబ్' చిత్రంలోని ముగ్గురు హీరోయిన్లలో ఒక హీరోయిన్గా నటించిన విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఈ రెండు చిత్రాలు నిధి అగర్వాల్కు తగిన క్రేజ్ను తెచ్చిపెట్టలేకపోయాయి.