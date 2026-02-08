ఆదివారం, 8 ఫిబ్రవరి 2026
ఠాగూర్
ఆదివారం, 8 ఫిబ్రవరి 2026 (14:58 IST)

శ్రీవారి సేవలో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోయిన్ (వీడియో)

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సరసన "హరిహర వీరమల్లు'' చిత్రంలో నటించిన నిధి అగర్వాల్ ఆదివారం తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ఆదివారం ఉదయం తిరులకు చేరుకున్న ఆమె.. తితిదే అధికారులు సాదర స్వాగతం పలికారు. ఆ తర్వాత వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం కల్పించారు. స్వామి వారిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో నిధి అగర్వాల్‌కు వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం చేసి, స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను ఆమెకు అందజేశారు. ఆలయం నుంచి వెలుపలికి వచ్చిన తర్వాత నిధి అగర్వాల్‍‌తో ఫోటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు భక్తులు ఆసక్తి చూపించారు. అయితే, దైవ సన్నిధిలో ఏమాత్రం హడావుడి చేయకుండా నిధి అగర్వాల్ అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు. 
 
కాగా, పవన్ కళ్యాణ్‌తో 'హరిహర వీరమల్లు' చిత్రంలో నటించిన నిధి అగర్వాల్.. ఆ తర్వాత ప్రభాస్‌ నటించిన 'ది రాజా సాబ్' చిత్రంలోని ముగ్గురు హీరోయిన్లలో ఒక హీరోయిన్‌గా నటించిన విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఈ రెండు చిత్రాలు నిధి అగర్వాల్‌కు తగిన క్రేజ్‌ను తెచ్చిపెట్టలేకపోయాయి. 
 

విద్యార్థులకు వాంతులు - విరేచనాలు - బాధ్యులపై చర్యలకు సీఎం బాబు ఆదేశం

విద్యార్థులకు వాంతులు - విరేచనాలు - బాధ్యులపై చర్యలకు సీఎం బాబు ఆదేశంఏపీలోని పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలోని దేవరాపల్లి ఆశ్రమ బాలుర వసతిగృహంలో విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైన ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే అంశంపై ఆయన అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ హాస్టల్‌లో బస చేస్తున్న 92 మంది విద్యార్ధులకు వాంతులు, కడుపునొప్పి, జ్వరం, డయేరియా లక్షణాలు కనిపించటంతో హుటాహుటిన మారేడుమిల్లి, రంపచోడవరం ఏరియా ఆస్పత్రులకు తరలించారు.

భొలారిలోని ఎయిర్ బేస్‌కు మరమ్మతులు చేపట్టిన పాకిస్థాన్

భొలారిలోని ఎయిర్ బేస్‌కు మరమ్మతులు చేపట్టిన పాకిస్థాన్పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత సైన్యం చేపట్టిన ప్రతీకార దాడుల్లో పాకిస్థాన్‌లోని ఎయిర్‍‌బేస్‌లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వీటికి పాకిస్థాన్ రక్షణ శాఖ మరమ్మతులు చేపట్టింది. తాజాగా వెలుగు చూసిన ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో భొలారిలోని పాక్ వాయుసేన స్థావరం దెబ్బతిన్న విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు, అందులోని దెబ్బతిన్న ఓ హ్యాంగర్‌కు మరమ్మతులు చేయడం తెలుస్తోంది. ఈ యేడాది జనవరి 28వ తేదీన వాంటోర్ సంస్థకు చెందిన ఉపగ్రహాలు ఇక్కడ చిత్రాలను తీశాయి. ఆ సమయంలో ఎయిర్‌బేస్‌లో దెబ్బతిన్న హ్యాంగర్‌కు పాక్ దళాలు మరమ్మతులు చేస్తున్నట్టు తేలింది.

తండ్రికి ముగ్గురు భార్యలు - ఆత్మహత్య చేసుకున్న అక్కాచెల్లెళ్లు ముగ్గురూ తోడబుట్టిన వాళ్లే...

తండ్రికి ముగ్గురు భార్యలు - ఆత్మహత్య చేసుకున్న అక్కాచెల్లెళ్లు ముగ్గురూ తోడబుట్టిన వాళ్లే...ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్‌లో ఇటీవల ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లు భవనం తొమ్మిదో అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో సరికొత్త విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కొరియన్ ఆన్‌లైన్ గేమ్‌కు బానిసలైన ఈ ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లు తమ టాస్క్‌లో భాగంగా బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు.

ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో నిమ్మకాయ - మంత్రిచ్చిన తెల్లఆవాలు - పసుపు కుంకుమ విసిరేశారు...

ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో నిమ్మకాయ - మంత్రిచ్చిన తెల్లఆవాలు - పసుపు కుంకుమ విసిరేశారు...జిల్లా కేంద్రమైన అనంతపురం నగరం అరవింద్ నగర్‌లో ఉంటున్న శింగనమల ఎమ్మెల్యే బండారు శ్రావణి ఇంటిపై ఇద్దరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు శనివారం మంత్రిచ్చిన నిమ్మకాయ, తెల్ల ఆవాలు, పసుపు, కుంకుమ విసిరేయడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కారులో వచ్చిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే కిటికీ వైపుగా మంత్రించిన సామాగ్రి విసిరేసినట్టు అక్కడ విధులు నిర్వహించే గన్‌మెన్లు వెల్లడించారు.

తోషఖానా-2 అవినీతి కేసు : ఇమ్రాన్ ఖాన్ దంపతులకు 17 యేళ్ల జైలు

తోషఖానా-2 అవినీతి కేసు : ఇమ్రాన్ ఖాన్ దంపతులకు 17 యేళ్ల జైలుపాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్‌కు కోర్టులో గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. తోషఖానా-2 అవినీతి కేసులో ఆయనకు, ఆయన భార్య బుష్రా బీబీకి ప్రత్యేక కోర్టు 17 యేళ్ల చొప్పున కఠిన కారాగారశిక్ష విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. అధికారంలో ఉన్నపుడు సౌదీ ప్రభుత్వం నుంచి అందిన ఖరీదైన బహుమతులను ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ చేయకుండా తక్కువ ధరకు అక్రమంగా సొంతం చేసుకున్నారన్న ఆరోపణలు నిరూపితమయ్యాయి. ఈ కేసులో ఖాన్ దంపతులకు జైలుశిక్ష పడింది.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.
