Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్
తెలుగు సినిమాలకు కలెక్లన్లు పడిపోయాయి. దానితో థియేటర్లు మూతపడుతున్నాయి. అందుకే పర్సెంటేజీ సిస్టమ్ కావాలంటూ నిన్న ఎగ్జిబిటర్లంతా హైదరాబాద్ లో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత బన్నీవాస్ తన అబిప్రాయాన్ని సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.
Bunny Vas, Allu Aravind team
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
చిన్న సినిమాల పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంది; వారి ఆదాయం పావలా స్థాయికి పడిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ పావలాలో ఎవరు ఎంత తీసుకోవాలి అని మనం కొట్టుకుంటున్నాం కానీ, అసలు మన రూపాయి ఆదాయం ఎందుకు పోయిందో మాత్రం మర్చిపోతున్నాం.
కానీ ఈ పరిస్థితికి అసలు మూలకారణం ఏమిటి? ఉన్న ఆదాయంలో ఎవరు ఎంత పంచుకోవాలి అని వాదించుకోవడం కంటే, ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అనేది గుర్తించి దాన్ని సరిచేసుకోవడం ముఖ్యమా కాదా?
నా అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రధాన కారణాలు ఇవి:
1. హీరోలు సినిమాలు పూర్తి చేయడానికి చాలా ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం. సగటు ప్రేక్షకుడిని థియేటర్కు తీసుకురావడంలో హీరోల పాత్ర చాలా ముఖ్యమని ఎవరు అవునన్నా, కాదన్నా ఇది నిజం. ముఖ్యంగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ప్రేక్షకుడిని థియేటర్కు రప్పించడంలో హీరోల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి ఇండస్ట్రీలో హీరోలు రెండు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా మాత్రమే చేస్తే, ప్రేక్షకుడికి సినిమాలపై ఆసక్తి క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. దాని ప్రభావం కేవలం పెద్ద సినిమాలపైనే కాదు, చిన్న సినిమాల మీద కూడా పడుతుంది.
2. సినిమాలను కేవలం 27 రోజుల్లోనే OTTలో విడుదల చేయడం వల్ల ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు రావడం తగ్గిపోవడం.
3. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే స్థాయి కంటెంట్ లేకపోవడం. “ఇంత ఖర్చు పెట్టి థియేటర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరమా?” అనే భావన ప్రేక్షకుల్లో రావడం.
ఈ నాలుగు కారణాల్లో మూడు కారణాలు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ విషయం మాత్రమే పూర్తిగా మన నియంత్రణలో ఉండదు.
ఈ మూడు అంశాలను సరిచేయకుండా, ఎంత శాతం పంచుకోవాలి అని వాదించుకున్నా ఉపయోగం లేదు. రేపు వచ్చే ఆ పావలా ఆదాయంలో ఎవరు ఎంత తీసుకోవాలి అని కొట్టుకోవడం తప్ప, దాంతో ఎవరికీ నిజమైన లాభం ఉండదు.
మూల సమస్యను సరిచేయకుండా, ఇప్పటికే తగ్గిపోయిన ఆదాయం మీదే పోరాడటం వల్ల ఏం లాభం చేకూరుతుంది?
“రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది… ఇప్పుడు పావలా ఆదాయంలో ఎవరు ఎంత తీసుకోవాలి అని కొట్టుకుంటున్నాం.”
పెద్ద సినిమాల కలెక్షన్లు పెరగడానికి అసలు కారణం ప్రేక్షకుల సంఖ్య కాదు… పెరిగిన టికెట్ రేట్లు.
సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కి రావడం తగ్గిపోయింది.
ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణాలు: • హీరోలు సినిమాలకు ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకోవడం
• 27 రోజుల్లోనే OTT రిలీజ్లు
• థియేటర్కి రావాలనిపించే కంటెంట్ తగ్గిపోవడం
• మల్టీప్లెక్స్ క్యాంటీన్ల అధిక ధరలు
“మూల సమస్యను సరిచేయకుండా… శాతం కోసం పోరాడటం వల్ల ఉపయోగం లేదు.”
Hyderabad: హైదరాబాదులో భక్తులను ఇట్టే ఆకట్టుకున్న హనుమాన్ విగ్రహం.. వీడియో
హైదరాబాద్లోని ఓ రామాలయం హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా భక్తులను ఆకట్టుకుంది. ఈ ఆలయంలోని హనుమాన్ విగ్రహం అందరిని ఆకర్షించింది. ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన వీడియో ఆన్లైన్లో తాజా సంచలనంగా మారింది. ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులు, తాము ఎక్కడ నిలబడినా విగ్రహం తమను చూసినట్లు కనిపిస్తుందని, ఇది చాలా మందికి గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక, ఆకర్షణీయమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుందని చెబుతున్నారు.
Prateek Yadav: ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు మృతి
సమాజ్వాదీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు, అఖిలేష్ యాదవ్ సవతి సోదరుడు అయిన ప్రతీక్ యాదవ్ బుధవారం మరణించారని వర్గాలు తెలిపాయి. 38 ఏళ్ల ప్రతీక్ యాదవ్ అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురవడంతో తెల్లవారుజామున సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి.
బండి భగీరథ కనిపించటలేదు, పోస్టర్స్ కలకలం, వీడియో
లైంగిక దాడి కేసు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కేంద్రమంత్రి కుమారుడు బండి భగీరథ కనిపించడం లేదంటూ హైదరాబాద్ నగరంలో పలుచోట్ల పోస్టర్లు దర్శనమివ్వడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. రోడ్లకిరువైపులా ఈ పోస్టర్లను ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాత్రికిరాత్రే అంటించేసారు. ప్రస్తుతం జిహెచ్ఎంసి అధికారులు ఈ పోస్టర్లను తొలగిస్తున్నారు. తన కుమారుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ... రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే ఈ కేసును నమోదు చేశారని ఆరోపించారు.
ఛత్తీస్గఢ్లో వివాహ వేడుకలో విషాదం- పుచ్చకాయ తిని బాలుడి మృతి
NEET: నలందలో నీట్ సాల్వర్ గ్యాంగ్ అరెస్ట్.. నగదు, అడ్మిట్ కార్డులు స్వాధీనం
రద్దు చేయబడిన నీట్-యూజీ 2026 పరీక్షకు ముందు, అత్యంత అప్రమత్తతతో నిర్వహించిన వాహన తనిఖీల సందర్భంగా నలంద పోలీసులు ఒక నీట్ సాల్వర్ గ్యాంగ్ (పరీక్షలో ఇతరుల తరపున పాల్గొనే ముఠా)ను భగ్నం చేశారు. భారీ మొత్తంలో నగదు, నకిలీ అడ్మిట్ కార్డులు, నేరానికి సంబంధించిన కీలక డిజిటల్ ఆధారాలు వీరి వద్ద లభించడంతో, ఒక ఎంబీబీఎస్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థితో సహా ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.