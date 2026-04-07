Suriya: గురు శిష్యుల సంబంధంగా సూర్య చిత్రం విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్
Suriya, Radhika Sarathkumar.. Birthday wishes to Venky Atluri!
గత నెలలో సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం టీజర్ ను విడుదల చేశారు. అందులో సూర్య, మమితా బైజు పాత్రలు హైలైట్ గా అయ్యాయి. 40 ఏళ్ళ వయస్సులో వున్న సూర్య ను మమితా బైజు ప్రేమిస్తున్నట్లు వెంటపడుతున్నట్లు దానికి సూర్య వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు నీ ఏజ్ ఎంటీ. నా ఏజ్ ఏంటీ అనే డైలాగ్ లు సూర్య అభిమానులను, ప్రేక్షకులను సర్ ప్రైజ్ చేశాయి. అయితే వీరిద్దరి మధ్య వున్న రిలేషన్ గురు శిష్యుల సంబంధంగా చిత్ర దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి తెలియజేస్తున్నారు.
దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి ఏప్రిల్ 6న తన పుట్టినరోజును షూటింగ్ స్పాట్ లో జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా టాలీవుడ్ ప్రముఖులు, అభిమానులు, ప్రొడక్షన్ హౌస్లు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'తొలిప్రేమ', 'వాతి' (సార్) వంటి చిత్రాలతో గుర్తింపు పొందిన ఆయనకు, బ్లాక్బస్టర్ సక్సెస్ రావాలని సోషల్ మీడియాలో భారీగా విషెస్ వచ్చాయి.
కాగా, షూటింగ్ స్పాట్ లోవున్న సూర్య, రాధికా శరత్ కుమార్ లు వెంకీకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, మీకు అపారమైన ఆనందం, ప్రశాంతత గొప్ప విజయం లభించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒక ఫోటో కోసం మిమ్మల్ని పట్టుకోవడం నిజంగా ఒక మధుర క్షణం అంటూ.. ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
ముందుగా విడుదలైన పోస్టర్లో, సూర్య నటించిన ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ కు డిజిటల్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకున్నట్లు నిర్ధారించబడింది. థియేటర్లలో విడుదల తర్వాత ఈ సినిమా ప్లాట్ఫారమ్లో అందుబాటులోకి వచ్చి తమిళం, తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ వంటి పలు భాషల్లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది.
వెంకీ అట్లూరి తమిళంలో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. ఇందులో రాధికా శరత్కుమార్, రవీనా టాండన్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడిగా జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, సినిమాటోగ్రఫీని నిమిష్ రవి నిర్వహిస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ను నవీన్ నూలి చేస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ను బంగ్లాన్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాను వెంకీ అట్లూరి రాసి, దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా సూర్య నటించిన సంజయ్ విశ్వనాథ్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతను 40లలో ఉన్న అంతర్జాతీయ పిస్టల్ షూటింగ్ ఛాంపియన్, తన కెరీర్లో తిరిగి ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతని ప్రయాణం ఆసక్తికర మలుపు తీసుకుంటుంది, మడ్డి అనే 20 సంవత్సరాల కాలేజీ యువతిని కలిసినప్పుడు.సూర్య కథ ఎటువైపు మలుపు తిరిగింది అనేది సారాంశం.