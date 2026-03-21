మధ్యాహ్న భోజన పథకంపై గరికపాటి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఆ వీడియో ఫేక్ అంటూ క్లారిటీ
మధ్యాహ్న భోజన పథకంపై ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహారావు వ్యాఖ్యలు అంటూ సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై విమర్శలు సైతం వ్యక్తమవుతున్నాయి. నిరుపేదలకు ప్రయోజనాలు అందిస్తే, వారు "శోభనం పెళ్లికొడుకులు" అవుతారని ఆయన అన్నారు. ప్రభుత్వాలు భోజనం అందించాల్సిన అవసరం లేదని గరికపాటి అన్నారు.
పిల్లలకు ఇంటి నుంచే భోజనం అందాలని, మధ్యాహ్న భోజనంలో గుడ్లు ఎందుకు పెడుతున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు ఈ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది గరికపాటి చేసిన సున్నితత్వం లేని వ్యాఖ్యలపై మండిపడే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇటువంటి బాధ్యతారహితమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం ద్వారా గరికపాటి మధ్యాహ్న భోజన పథకం వెనుక ఉన్న ఆదర్శాలను అవమానించారని చర్చల్లో పాల్గొంటున్న సభ్యులు వాదిస్తున్నారు.
చాలా మంది దళిత పిల్లలు, గిరిజనులు ఇంట్లో భోజనం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారని వారు అంటున్నారు. వారికి మధ్యాహ్న భోజనం దేవుడిచ్చిన వరం. ఈ భోజనం తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లలను పాఠశాలలకు పంపడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది ఒక పెద్ద సామాజిక-ఆర్థిక సమస్య, మధ్యాహ్న భోజనం అందించడానికి ప్రభుత్వాలను ప్రేరేపించిన ఆలోచనను, ఆందోళనను గరికాపాటి పూర్తిగా నాశనం చేశారు.
నిజానికి ఒక వ్యక్తి, పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం తనకు చదువుకోవడానికి సహాయపడిందని, అన్నం, పప్పు, నెయ్యితో టిఫిన్ పంపే తల్లిదండ్రులు తనకు లేరని చెప్పారు. గరికపాటికి మరచిపోలేని గుణపాఠం నేర్పడానికి, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ చట్టం కింద ఆయనను అరెస్టు చేయాలని మరొక వ్యక్తి వాదించారు. గరికపాటి పేదల దుస్థితిని తేలికపరిచి, ఇప్పటివరకు క్షమాపణ చెప్పడానికి కూడా పట్టించుకోకపోవడం నిజంగా సిగ్గుచేటని వారు మండిపడుతున్నారు.
గరికపాటి నరసింహారావు టీమ్ స్పందించింది. గరికపాటి వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తూ.. దుష్ర్పచారం చేస్తున్నారని పేర్కొంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇలాంటి కుతంత్రాలను నమ్మవద్దని.. ఆయన ఎప్పుడూ పేదల పక్షపాతి అని స్పష్టం చేసింది.
తెలుగు మహాసభలలో ఆయన అలా మాట్లాడలేదని.. వేరే సందర్భంలో వేరే ఉద్దేశంతో మాట్లాడిన మాటలను కలిపి, వీడియోకు జత చేసి వ్యతిరేక అర్థాలు వచ్చేలా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని గరికపాటి టీమ్ తేల్చి చెప్పింది.