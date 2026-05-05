సింగపూరుకు వెళ్లిన 37మంది ఏపీ టీచర్లు.. ఎందుకంటే?
బోధనా ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో నిర్వహించే ఐదు రోజుల శిక్షణా కార్యక్రమం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి 37 మంది ఉపాధ్యాయుల బృందాన్ని సింగపూర్కు పంపారు. విద్యను ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మార్చాలన్న ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు, విద్యాశాఖ మంత్రి ఎన్. లోకేష్ల దార్శనికతలో ఈ కార్యక్రమం ఒక భాగం. 2025లో రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారం అందుకున్న ఈ ఉపాధ్యాయులు, అభ్యసనను రూపొందించడం, ఆలోచనలను ప్రేరేపించడం అనే ఇతివృత్తంతో మే 4 నుండి 8 వరకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
ఈ బృందంలో 10 మంది ప్రధానోపాధ్యాయులు, 18 మంది పాఠశాల సహాయకులు, నలుగురు ప్రిన్సిపాల్లు, ఐదుగురు ఫిజికల్ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు. వీరిలో 17 మంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సింగపూర్ విద్యా వ్యవస్థ, బోధనా రూపకల్పన, విమర్శనాత్మక ఆలోచనా నైపుణ్యాలు, సులభతరం చేయడం, సహకారం, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న తరగతి గదులు వంటి అంశాలు ఉంటాయి.
ఈ శిక్షణలో భాగంగా ప్రతినిధి బృందం యిషున్ సెకండరీ పాఠశాలను కూడా సందర్శిస్తుంది. తదుపరి శిక్షణ కోసం ఫిన్లాండ్లోని టర్కు విశ్వవిద్యాలయానికి మరో 29 మంది ఉపాధ్యాయుల బృందాన్ని పంపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. శిక్షణానంతర కార్యాచరణ ప్రణాళికను అమలు చేయడంతో పాటు, తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇతర విద్యావేత్తలకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తారని సమగ్ర శిక్ష రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ బి. శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.