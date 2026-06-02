Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 2 June 2026 (18:38 IST)

అనంతపురం హాస్టల్‌లో 19ఏళ్ల డిగ్రీ విద్యార్థిని అనుమానస్పద మృతి

అనంతపురం మంగళవారం నాడు జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్‌లో, నందిని అనే 19 ఏళ్ల డిగ్రీ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెంది కనిపించింది. జిల్లాలోని నార్పల మండలానికి చెందిన ఈ విద్యార్థిని, నగరంలోని ఒక ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. 
 
హాస్టల్ ఆవరణలోనే నందిని అనుమానాస్పద రీతిలో నిర్జీవంగా పడి ఉండటాన్ని గమనించిన తోటి విద్యార్థులు వెంటనే హాస్టల్ యాజమాన్యాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. వారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

అనంతపురం టూ టౌన్ పోలీసులు హాస్టల్‌కు చేరుకుని, ఆ విద్యార్థిని గదిని పరిశీలించారు. అనంతరం, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అనంతపురం ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రికి తరలించారు. 
 
ఆ విద్యార్థిని భవనం పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందా, లేక ఆమె మరణం వెనుక ఏదైనా కుట్ర ఉందా అనే విషయాన్ని నిర్ధారించేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు తోటి విద్యార్థులను, హాస్టల్ సిబ్బందిని విచారిస్తున్నారు.
