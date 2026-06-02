సంబంధిత వార్తలు
- కదిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గోపురంపై పిడుగు.. తిరుమలలో భారీ వర్షాలు
- అనంతపురంలో ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ నూతన శాఖ: రూ. 50 లక్షల వరకు తక్షణ రుణ మంజూరు
- అనంతపురం జిల్లాను వణికించిన హనీట్రాప్ క్రైమ్.. నలుగురు పోలీసులు సస్పెండ్
- తాడిపత్రి రైల్వే గేట్ వద్ద పట్టాలపై హిజ్రా శవం... ముగ్గురు హిజ్రాల వద్ద విచారణ
- బైకు తాళం కోసం హత్య ... రాళ్ళతో కొట్టి స్నేహితుడిని చంపేశారు...
అనంతపురం హాస్టల్లో 19ఏళ్ల డిగ్రీ విద్యార్థిని అనుమానస్పద మృతి
అనంతపురం మంగళవారం నాడు జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్లో, నందిని అనే 19 ఏళ్ల డిగ్రీ విద్యార్థిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెంది కనిపించింది. జిల్లాలోని నార్పల మండలానికి చెందిన ఈ విద్యార్థిని, నగరంలోని ఒక ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది.
హాస్టల్ ఆవరణలోనే నందిని అనుమానాస్పద రీతిలో నిర్జీవంగా పడి ఉండటాన్ని గమనించిన తోటి విద్యార్థులు వెంటనే హాస్టల్ యాజమాన్యాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. వారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
అనంతపురం టూ టౌన్ పోలీసులు హాస్టల్కు చేరుకుని, ఆ విద్యార్థిని గదిని పరిశీలించారు. అనంతరం, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అనంతపురం ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఆ విద్యార్థిని భవనం పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందా, లేక ఆమె మరణం వెనుక ఏదైనా కుట్ర ఉందా అనే విషయాన్ని నిర్ధారించేందుకు పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు తోటి విద్యార్థులను, హాస్టల్ సిబ్బందిని విచారిస్తున్నారు.
Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయం
తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్సైట్లు, ఆన్లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్ఫారమ్లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.
Joe Sharma : జో శర్మ నటించిన ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది
నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్
తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
క్యాస్టింగ్ కౌచ్పై నటి అపూర్వ కామెంట్లు... పిలిచినప్పుడు వెళ్లకపోతే ఏం చేస్తారంటే?
టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.