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రష్యా పర్యటనలో నారా లోకేష్.. ఏఐ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ఆవిష్కరణలపై చర్చ
రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ బుధవారం రష్యా పర్యటనను ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటం కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ ఆవిష్కరణల రంగాలలో రష్యాతో సహకారానికి గల అవకాశాలను అన్వేషిస్తోంది.
ప్రపంచ సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలను పెంపొందించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో భాగంగా, విద్యా, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, రష్యాలోని ప్రముఖ ఆర్థిక, సాంకేతిక సంస్థలలో ఒకటైన స్బేర్బ్యాంక్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్బర్ట్ యెఫిమోవ్తో చర్చలు జరిపారు.
సార్వభౌమ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లు, అధునాతన కంప్యూటింగ్, సాంకేతికత ఆధారిత ఆవిష్కరణలలో రష్యా సాధించిన పురోగతిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సమావేశం ఒక అవకాశాన్ని కల్పించింది.
జనరేటివ్ ఏఐ, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫిన్టెక్, క్వాంటం కంప్యూటింగ్, వర్క్ఫోర్స్ స్కిల్లింగ్, ప్రభుత్వ సేవలలో సాంకేతిక అనువర్తనాలు వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలపై చర్చలు జరిగాయి.
స్బేర్బ్యాంక్ ప్రతినిధులు, తమ గిగాచాట్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్, ఏఐ పరిశోధన కార్యక్రమాలు, బ్యాంకింగ్, ప్రజలకు అందించే సేవలలో అమలు చేస్తున్న డిజిటల్ పరిష్కారాలతో సహా, బ్యాంక్ టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్ గురించి ఒక అవలోకనాన్ని సమర్పించారు.
ప్రముఖ ఏఐ, టెక్నాలజీ కేంద్రంగా ఎదగాలన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆకాంక్షను మంత్రి లోకేష్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర డిజిటల్ పరివర్తన అజెండాకు ప్రపంచ ఉత్తమ పద్ధతులు, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు ఏయే రంగాలలో తోడ్పడగలవో అన్వేషించడానికి ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు.
ఇక తన రష్యా పర్యటనలో, లోకేష్ వర్ధమాన రంగాలకు చెందిన ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక నాయకులు, పరిశోధనా సంస్థలు మరియు పరిశ్రమల భాగస్వాములతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
'పెద్ది'లో చరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మైండ్బ్లోయింగ్, ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడండి: దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' దేశవ్యాప్తంగా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. అద్భుతమైన గ్లింప్స్, చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, పవర్ ఫుల్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్తో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పెద్ది జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల కానుంది. జూన్ 3న ప్రత్యేక ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా విలేకర్ల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు
రవితేజ, శివ నిర్వాణ, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇరుముడి నుంచి ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి గ్లింప్స్ రిలీజ్
మాస్ మహారాజా రవితేజ 'ఇరుముడి' చిత్రంతో ప్రేక్షకులని ఆశ్చర్యపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న 'ఇరుముడి' చిత్రం ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. కమర్షియల్ యాక్షన్కు భావోద్వేగాలను జోడిస్తూ రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్లో ఒక కామన్ మ్యాన్ ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకునేలా చూపించారు. తన కూతురే అతని ప్రపంచం. ఆమె ఆనందం కోసం తీసుకునే నిర్ణయాలే అతని జీవితాన్ని నడిపిస్తాయి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డైరెక్టర్ బాబీ చిరు158 పొల్లాచ్చిలో కీలక షెడ్యూలు ప్రారంభం
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో Chiru158 చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ భారీ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఈ విజయవంతమైన కాంబో మరోసారి చేతులు కలపడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పలు భాషల్లో భారీ విజయాలు అందుకున్న కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్కు ఇది తొలి తెలుగు చిత్రం కావడం విశేషం.
విశాఖపట్నం రోడ్డు ప్రమాదం.. డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండు తీవ్రగాయాలు (video)
విశాఖపట్నం జిల్లా పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రముఖ డ్యాన్స్ మాస్టర్, టీవీ సెలబ్రిటీ పండు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఆనందపురం జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. డ్యాన్స్ షోలు, ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పండు హఠాత్తుగా ప్రమాదానికి గురయ్యారన్న వార్త అభిమానులను, తోటి కళాకారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
ప్రముఖ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ఫేమ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విశాఖపట్టణం జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మాస్టర్ కాళ్ళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసుల సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.