ఏప్రిల్ 2వ వారంలో ఏపీ, తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు
తెలంగాణలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి, రెండవ సంవత్సరం పబ్లిక్ పరీక్షలు ఇప్పటికే ముగిశాయి. ఈ పరీక్షలు మార్చి 25వ తేదీలోగా పూర్తి కానున్నాయి. ఇక పరీక్షా ఫలితాలు ఏప్రిల్ 6వ తేదీలోగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 24న వేసవి సెలవులు ప్రారంభం కాగా, జూనియర్ కళాశాలలు జూన్ 1న తిరిగి తెరుచుకోనున్నాయి. ఈలోగా, బోర్డు అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించి, వాటి ఫలితాలను మే 31వ తేదీలోగా ప్రచురించాలని యోచిస్తోంది.
గత సంవత్సరాల్లో ఫలితాలు విడుదల చేయడంలో జరిగిన జాప్యం విద్యా షెడ్యూళ్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. కళాశాలలు జూన్లో తిరిగి తెరుచుకున్నప్పటికీ, సప్లిమెంటరీ పరీక్షల కారణంగా తరచుగా గణనీయమైన సమయం వృధా అవుతుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, అధికారులు సాధారణం కంటే ముందుగానే ఫలితాలను ప్రకటించాలని నిర్ణయించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇలాంటి సన్నాహాలే జరుగుతున్నాయి. చాలా ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మార్చి 18న ముగియగా, మిగిలిన పేపర్లు మార్చి 25వ తేదీలోగా పూర్తి కానున్నాయి. రంజాన్ కారణంగా ఒక రోజు వాయిదా పడిన ఈ పరీక్ష మార్చి 22న జరుగనుంది.
ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా ప్రకారం, ఏప్రిల్ 10వ తేదీలోగా ఫలితాలను ప్రకటించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.