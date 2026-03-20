ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు కూడా కొత్త మధ్యాహ్న భోజన పథకం విస్తరణ
ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్ విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు కూడా కొత్త మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని విస్తరించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం నిర్ణయించింది. విద్యార్థుల సంక్షేమం కోసం తాము చేపడుతున్న చర్యలలో ఇది ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది అని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు.
2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి, ప్రీ-ప్రైమరీ స్థాయి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం, నాణ్యమైన పోషకాహారంతో కూడిన అల్పాహార పథకాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఈ అల్పాహార కార్యక్రమంలో భాగంగా, ప్రతి విద్యార్థికి వారానికి మూడు రోజులు పాలు, మిగిలిన మూడు రోజులు రాగి మాల్ట్ అందించబడతాయి. ఈ చారిత్రాత్మకమైన కార్యక్రమం పోషకాహార, ఆరోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరుస్తుంది, విద్యార్థుల హాజరు, సమయపాలనను పెంచుతుంది.
అలాగే బడి మానేసే వారి సంఖ్యను, గైర్హాజరును తగ్గిస్తుంది. ఇది ఉద్యోగాలు చేసే తల్లిదండ్రులపై భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, తెలంగాణలో ఏ విద్యార్థి కూడా ఖాళీ కడుపుతో పాఠశాల రోజును ప్రారంభించకూడదు.
ఇది విద్యార్థుల సంక్షేమానికి ఒక మైలురాయి వంటి సంస్కరణ. ఈ అల్పాహార కార్యక్రమం కేవలం శరీరాలకు పోషణ ఇవ్వడమే కాదు. ఇది తెలంగాణ భవిష్యత్తుకు కూడా పోషణ ఇస్తుందని తెలిపారు.