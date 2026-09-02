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  4. AP Brings Quantum Computing To Ambulance Services
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (18:36 IST)

క్వాంటం కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీతో అంబులెన్స్ సేవలు

Ambulance Services
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (18:36 IST)
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Ambulance Services
ఆంధ్రప్రదేశ్, అత్యవసర అంబులెన్స్ సేవలను మరింత వేగవంతంగా, సమర్థవంతంగా చేయడానికి క్వాంటం కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడానికి సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్ర క్వాంటం మిషన్ కింద ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు. దీని అమలు కోసం గుంటూరును మొదటి జిల్లాగా ఎంపిక చేశారు.
 
ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టులో గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న 67 అత్యవసర అంబులెన్స్‌లు పాల్గొంటాయి. అంబులెన్స్‌లను మోహరించే, మార్గనిర్దేశం చేసే విధానాన్ని మెరుగుపరచడానికి అధునాతన కంప్యూటింగ్‌ను ఉపయోగించడమే లక్ష్యంగా ఉన్న ఈ కార్యక్రమంపై నాలుగు స్టార్టప్ కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయి.
 
ప్రస్తుతం, అంబులెన్స్‌లు సాధారణంగా జిల్లా, మండల కేంద్రాలలోని ఆసుపత్రుల సమీపంలో ఉంటాయి. అత్యవసర కాల్ అందిన తర్వాత వాటిని పంపిస్తారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ఈ ప్రక్రియను మరింత చురుగ్గా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తరచుగా అంబులెన్స్ సేవలు అవసరమయ్యే ప్రదేశాలను గుర్తించడానికి ఈ అల్గారిథం గత మూడేళ్ల అత్యవసర కాల్ డేటాను అధ్యయనం చేస్తుంది. 
 
ఈ నమూనాల ఆధారంగా, అత్యవసర పరిస్థితులు ఎక్కువగా సంభవించే ప్రాంతాలకు దగ్గరగా అంబులెన్స్‌లను వ్యూహాత్మకంగా ఉంచవచ్చు. సమీపంలోని సరైన ఆసుపత్రికి వేగవంతమైన మార్గాన్ని గుర్తించడంలో కూడా ఈ వ్యవస్థ అంబులెన్స్ డ్రైవర్లకు సహాయపడుతుంది. 
 
అంబులెన్స్ తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత, గూగుల్ మ్యాప్స్ అనుసంధానం ద్వారా ట్రాఫిక్ పరిస్థితులు, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల గురించి నిజ సమయ సమాచారం అందించబడుతుంది.
 
రాష్ట్ర డేటా సెంటర్‌లో ఏర్పాటు చేస్తున్న కోహెరెంట్ ఐసింగ్ మెషీన్‌ను అల్గోరిథంను అమలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. అధికారులు వివిధ విభాగాలలో మరో 24 వినియోగ సందర్భాలను కూడా గుర్తించారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ అత్యవసర ఆరోగ్య సంరక్షణకు మించిన అనువర్తనాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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