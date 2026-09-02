Allari Naresh: ఇకపై ఫుల్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ వుంటేగానీ సినిమా చేయను : అల్లరి నరేష్
కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడే పాజిటివ్ వైప్ కనిపిస్తుంది. అలా రంభ ఊర్వశి మేనక చిత్రం షూటింగ్ లో మూడో రోజునుంచే నాతోపాటు శ్రీనివాసరెడ్డి, సీనియర్ నరేశ్ తదితరులకు అనిపించింది. కథ కూడా బాగా నచ్చి ఈ సినిమా చేశాను అని హీరో అల్లరి నరేష్ అన్నారు. ఫాంటసీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందిన ఈ సినిమాకు చంద్ర మోహన్ చింతాడ దర్శకుడు.
Allari Naresh
ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ బ్యానర్లపై రాజేష్ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో అల్లరి నరేష్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ కథ ఎలా ఉండబోతుంది?
-సాధారణంగా ఇలాంటి సోషియో ఫాంటసీ కథల్లో మానవులు ఇంద్రలోకం, యముడి వద్దకు వెళ్తుంటారు. కానీ ఇందులో ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ స్వర్గం నుంచి కిందకు వస్తారు. ఇందులో కథానాయకుడికి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక డ్రామా కంపెనీ ఉంటుంది.‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ను దేవతల్లా పూజిస్తుంటాడు. తనది కష్టపడకుండా హీరో అయిపోవాలనే క్యారెక్టర్. దేవతలు దీవిస్తే నెక్స్ట్ రాజమౌళి సినిమాలో తనే హీరో అనుకునే నమ్మకం ఉంటుంది. తన కుటుంబానికి ముత్తాతల నుంచి వస్తున్న ఒక పుస్తకం ఉంటుంది. అందులో ఒక ప్యాట్రన్ గీస్తే దేవతలు వచ్చి కోరికలు తీరుస్తారని నమ్మకం ఉంటుంది. హీరో ఆ ప్యాట్రన్ ఎలా గీశాడు, రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగాయనేది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
దర్శకుడు ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత మిమ్మల్ని ఎక్సైటింగ్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ ఏమిటి?
-చాలా రోజుల తర్వాత మంచి కామెడీ ఎంటర్టైనర్ విన్నట్టుగా అనిపించింది. ప్రేక్షకులు కూడా నా నుంచి ‘కితకితలు’, ‘బెండు అప్పారావు’ లాంటి కామెడీ సినిమాలు మిస్ అవుతున్నారు. అలాంటి కథ గురించి చూస్తున్నప్పుడు దర్శకుడు చంద్ర మోహన్ చెప్పిన ఈ కథ నాతో పాటు నాగార్జున గారికి, సుప్రియ గారికి, రాజేష్ గారికి, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ గారికి అందరికీ నచ్చింది. సీజీ వర్క్ పరంగా ఎక్కువ బడ్జెట్ అవుతుందని తెలిసినా మంచి సినిమా అవుతుందని మొదలుపెట్టాం. చంద్ర మోహన్ చాలా మంచి రైటర్ కూడా. ఈ కథని ఆయన చక్కగా రాసుకొని వచ్చారు. అలాగే నందు మంచి డైలాగ్స్ ఇచ్చారు.
కామెడీ రొటీన్ అయింది అందుకే సీరియస్ కథలు చేస్తున్నానన్నారు. మరి తిరిగి కామెడీకి రావడం పై మీ అభిప్రాయం?
కామెడీ అనేది ఎవర్ గ్రీన్. నాకూ చాలాసార్లు కామెడీ కథలు చేసి భిన్నంగా మారేడిమిల్లి, రైల్వేకాలనీ వంటి కథలు చేశాను. అయితే ఆ తర్వాత ఎందుకనో కామెడీ కథలు రాలేదు. అదేమిటని రీసెర్చ్ చేస్తే, మీరు కామెడీ చేయరటగదా. అంతా సీరియస్, థ్రిల్లర్ చేస్తారని తెలిసింది అనేవారు. అలా ఎవరు చెప్పారో తెలీదుకానీ వారు అలా ఫిక్స్ అయ్యారు. అందుకే నా సేఫ్ జోనర్ కామెడీ కాబట్టి ఈ కథను నేను చేశాను.
ఫెయిల్ అయిన సినిమాల ద్వారా ఏమి నేర్చుకున్నారు?
సహజంగా దర్శకుడు కథను చెప్పేటప్పుడు చాలా ఎట్రాక్ట్ గా వుంటుంది. తీసేటప్పుడు కాస్త తటబాటు పడతాడు. ఒక్కోసారి ఎడిటర్ వచ్చి ఇలా వుంటే బాగుంటుందని సూచన చేస్తారు. నిర్మాత మరోలా అంటాడు. ఇలా రకరకాల అనుభవాలతో జోడించి ఫైనల్ గా సినిమా తీస్తారు. అప్పుడు నా ఛాయిస్ పెద్దగా వుండదు. ఎందుకంటే నేను ముందుగానే కథ విని ఓకే అన్నాను కాబట్టి. అందుకే ఇకపై ఫుల్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ వుంటేగానీ అంగీకరించకూడదని అనే నిర్ణయానికి వచ్చాను.
దర్శకత్వం చేయాలని ఆలోచన ఉందా?
-ప్రస్తుతానికి నా దృష్టి మొత్తం నటనపైనే ఉంది. నటుడిగా మంచి విజయవంతమైన చిత్రాలు చేయడం పైన నా దృష్టి ఉంది.
‘సుడిగాడు 2’ సీక్వెల్ గురించి?
-‘సుడిగాడు 2’ చేయాలని నాకూ ఉంది. కాకపోతే ఒకప్పటి పరిస్థితులకి, ఇప్పుడు పరిస్థితులకి చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ‘సుడిగాడు’ సినిమాకి దాదాపు 108 స్పూపులు చేశాము. అవన్నీ కూడా ఆ డైరెక్టర్లు, నిర్మాతల పర్మిషన్ తీసుకున్నాం. కాకపోతే ఇప్పుడు కాపీరైట్ ఇష్యూ ఎక్కువగా ఉంది. రిలీజ్ సమయంలో ఎవరు ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ చెప్తారో, ఎలాంటి కాపీరైట్ ఇష్యూ వస్తుందో అనేది మన చేతిలో ఉండదు. అందుకే చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ విషయాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇప్పటి యంగ్ డైరెక్టర్స్లో ఎవరితో సినిమా చేయాలని ఉంది?
-నాకు రితేష్ రానా స్టైల్ చాలా నచ్చింది. ‘మత్తు వదలరా’ సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన కథల్లో చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది. కాంటెంపరరీగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా తీసుకొస్తారు. అలాగే తరుణ్ భాస్కర్ లాంటి డైరెక్టర్స్తో కూడా పనిచేయాలని ఉంది.
‘మహర్షి’ తర్వాత మీ నుంచి ఎక్కువగా మల్టీస్టారర్స్ రాలేదనిపిస్తుంది?
-శంభో శివ శంభో నుంచి మల్టీస్టారర్ కథలలో చేస్తున్నాను. అలాంటి మంచి కథలతో దర్శకులు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ‘మహర్షి’ తర్వాత నా సామి రంగా’లో నాగార్జున గారే నా పేరుని సూచించారు. ఆ సినిమా చేశాను. మంచి కథలు వస్తే మల్టీస్టారర్స్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను.
కొత్త సినిమాల గురించి?
‘ఆల్కహాల్’ రిలీజ్ రెడీగా ఉంది. అలాగే ‘కనకదుర్గ’ షూటింగ్ జరుగుతోంది.