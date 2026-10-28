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  4. AP CM Orders Sale of Essential Commodities at Lower Prices
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (11:39 IST)

దీపావళి పండుగ.. రాయితీ ధరలకు బియ్యం, కందిపప్పు, పామాయిల్.. చంద్రబాబు

Chandra babu
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (11:39 IST)
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Chandra babu
దీపావళి పండుగ నేపథ్యంలో వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు, బియ్యం, కందిపప్పు, పామాయిల్, గోధుమ పిండి వంటి నిత్యావసర వస్తువులను రాయితీ ధరలకు అందుబాటులో ఉంచాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు.
 
పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో, 'ధరణి' బ్రాండ్ ఫైన్, సూపర్ ఫైన్ బియ్యం విక్రయాలను కేవలం రైతు బజార్లకే పరిమితం చేయకుండా, మున్సిపాలిటీలు, మండల కేంద్రాలకు కూడా విస్తరించాలని ఆయన ఆదేశించారు. 
 
వినియోగదారులకు మరింత సులభంగా అందుబాటులో ఉండేలా, మొబైల్ వాహనాల ద్వారా ఈ బియ్యాన్ని సరఫరా చేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఫైన్ రకం బియ్యాన్ని కిలో రూ.49కి, సూపర్ ఫైన్ రకం బియ్యాన్ని కిలో రూ. 50కి విక్రయించనున్నారు.
 
ఓపెన్ మార్కెట్‌లో పెరుగుతున్న ధరలను అదుపు చేసేందుకు రైస్ మిల్లర్లు, హోల్‌సేల్ వ్యాపారులతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. వివిధ రకాల బియ్యాన్ని తక్కువ ధరకే విక్రయించేందుకు సంబంధిత సంఘాల ప్రతినిధులు అంగీకరించారని తెలిపారు.
 
దీని ప్రకారం, బిపిటి స్టీమ్ బియ్యాన్ని కిలో రూ. 66కి, సాధారణ స్టీమ్ బియ్యాన్ని గరిష్టంగా కిలో రూ. 47కి విక్రయించేందుకు మిల్లర్లు అంగీకరించారని వారు పేర్కొన్నారు. ధరణి బ్రాండ్ కింద నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచాలని, అదే సమయంలో ఇతర రకాల బియ్యం ధరలు పెరగకుండా నియంత్రించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. 
 
పొరుగు రాష్ట్రాలకు వరి ధాన్యం అక్రమ రవాణా కాకుండా ఉండేందుకు, అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దు చెక్‌పోస్టులు, టోల్ గేట్ల వద్ద నిఘాను పెంచాలని ఆయన సూచించారు. వరి ధాన్యం, బియ్యంపై ఉన్న మార్కెట్ సెస్‌ భారాన్ని తగ్గించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని కూడా ఆయన అధికారులకు చెప్పారు. 
 
రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS) ద్వారా నెలకు ఒక కిలో కందిపప్పును, కిలో రూ.100 చొప్పున సరఫరా చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం బహిరంగ మార్కెట్‌లో కందిపప్పు ధర కిలో రూ. 170 నుండి రూ. 200 వరకు ఉన్నందున, ప్రజలపై భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన చెప్పారు.
 
అలాగే, రేషన్ దుకాణాల ద్వారా పామాయిల్‌ను లీటరు రూ. 125కి, గోధుమ పిండిని కిలో రూ. 25కి సరఫరా చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఈ మూడు నిత్యావసర వస్తువులను దీపావళి పండుగ లోపు రేషన్ డిపోల ద్వారా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఉల్లి ధరలను సమీక్షిస్తూ, మార్కెట్ నియంత్రణ పథకం కింద రైతు బజార్లలో ఉల్లిపాయలను కిలో రూ. 35 చొప్పున విక్రయిస్తున్నట్లు అధికారులు ఆయనకు తెలిపారు. 
 
రాబోయే రోజుల్లో మరో 800 మెట్రిక్ టన్నుల ఉల్లిపాయలను సేకరించి వినియోగదారులకు సరఫరా చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కర్నూలు ప్రాంతం నుంచి కొత్తగా ఉల్లిపాయలు రావడం వల్ల లభ్యత మెరుగుపడి, ధరలు తగ్గేందుకు సహాయపడుతుందని కూడా భావిస్తున్నారు.
 
ధరల హెచ్చుతగ్గుల నుంచి వినియోగదారులను కాపాడేందుకు, సరఫరాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, అవసరమైన చోట జోక్యం చేసుకోవాలని నాయుడు అధికారులను కోరారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించే చర్యలకు ప్రభుత్వానికి నెలకు సుమారు రూ. 100 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. దీనిపై స్పందిస్తూ, పెరుగుతున్న ధరల నుంచి ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పించడమే ప్రధాన ప్రాధాన్యతగా ఉండాలని నాయుడు అన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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