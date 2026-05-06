ఏటీఎంను పెకిలించి.. మెషీన్ను ఎత్తుకెళ్లారు..
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏటీఎం మెషీన్ను దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున గుర్తుతెలియని దుండగులు ఒక ఏటీఎంను పెకిలించి, దానిలోని యంత్రంతో పారిపోయారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. ముసుగు ధరించిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక ఎస్యూవీలో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మొదట ఇనుప రాడ్లతో ఏటీఎంను పగలగొట్టడానికి ప్రయత్నించారు. వారి ప్రయత్నాలు విఫలమవడంతో, ఆ ముఠా యంత్రానికి తాళ్లు కట్టి, వాహనంతో బలవంతంగా బయటకు లాగింది. ఆ తర్వాత నిందితులు ఏటీఎంలో డబ్బులు నింపి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు.
అనుమానితులు బట్టలపల్లి వైపు పారిపోయారని, వారి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులను గుర్తించేందుకు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని విశ్లేషిస్తుండగా, తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.