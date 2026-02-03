మెగా బ్రదర్ నాగబాబుపై పవన్ సీరియస్.. శివాజీపై స్పందన సరే.. లడ్డూపై ఎక్కడ?
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీకి చెందిన కొందరు ముఖ్య నాయకులతో రహస్య సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన ఎలాంటి వీడియోలు బయటకు రాలేదు. ఆయన తన ప్రసంగంలో ఏమి మాట్లాడారో కూడా బహిరంగంగా తెలియదు. అయితే, అనేక పుకార్లు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
ఈ నివేదికల ప్రకారం, పవన్ కళ్యాణ్ కోపంగా ఉన్నారని, సమావేశం మధ్యలోనే బయటకు వెళ్లిపోయారని, టీ టైమ్ ఉదయ్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని చెబుతున్నారు. లండన్ పర్యటనకు సమయం దొరికింది కానీ, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడానికి సమయం లేదా అని ఆయన ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. అదే పుకార్ల ప్రకారం, జనసేనాని తన సోదరుడు నాగబాబుపై కూడా పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారని చెబుతున్నారు.
శివాజీ మహిళల దుస్తుల వివాదాలపై వీడియోలు చేయడానికి సమయం ఉంది కానీ, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రచారం చేస్తున్న తిరుమల లడ్డూల ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడానికి సమయం లేదా అని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఈ వాదనలన్నీ ప్రస్తుతానికి కేవలం పుకార్లు మాత్రమే. పవన్ కళ్యాణ్ నిజంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని నిర్ధారించడానికి ఎలాంటి వీడియో లేదా ప్రత్యక్ష ఆధారాలు లేవు.