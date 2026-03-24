పులిని పట్టుకునేందుకు అటవీ అధికారుల ప్రయత్నాలు
రంపచోడవరం డివిజన్లోని గంగవరం మండలం, పిదతమామిడి గ్రామం సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్న ఒక పులిని తిరిగి పట్టుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అధికారులు తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారు.
శాటిలైట్ కాలర్ అమర్చిన ఈ పులి, పగటిపూట ఎక్కువగా అటవీ కొండ ప్రాంతాలకే పరిమితమై ఉంటుందని, రాత్రి వేళల్లో బయటకు వస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ఆదివారం రాత్రి ఆ పులి సమీప అటవీ ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించి, ఒక పశువును చంపివేసినట్లు సమాచారం అందింది.
నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్కు చెందిన పశువైద్యులు బృందానికి సహాయం అందిస్తుండగా, అదనపు వీహెచ్ఎఫ్ యాంటెన్నాలను ఉపయోగించి జాడ కనుగొనే కార్యకలాపాలను ముమ్మరం చేశారు.
పులిని తిరిగి పట్టుకుని విశాఖపట్నం జూకు తరలించాలని ముఖ్య వన్యప్రాణి సంరక్షణాధికారి ఆదేశించారు. పులి కొత్త ప్రాంతాలను అన్వేషిస్తున్నందున దాని ప్రవర్తన సాధారణంగానే ఉందని జిల్లా అటవీ అధికారి జి. శివకుమార్ తెలిపారు.
ఆ జంతువు ఉచ్చుల నుండి తృటిలో తప్పించుకున్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు మనుషులపై ఎలాంటి దాడులు జరగలేదని ఆయన తెలిపారు. త్వరలోనే దానిని పట్టుకుంటామని అధికారులు విశ్వాసంతో ఉన్నారు.