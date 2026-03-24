14 ఏళ్ల బాలికకు బాల్య వివాహం.. పదే పదే లైంగిక దాడి- 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష
విజయనగరంలోని లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో) కింద ఏర్పాటైన ప్రత్యేక న్యాయస్థానం, 14 ఏళ్ల బాలికకు బాల్య వివాహం జరిపించి, ఆమెపై పదేపదే లైంగిక దాడికి పాల్పడిన పి. ప్రేమ్ కుమార్ (22)కు 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. న్యాయస్థానం అతనికి రూ.10,000 జరిమానా కూడా విధించింది.
ఈ అక్రమ వివాహానికి సహకరించి, బాధితురాలిని వేధించినందుకు గాను అతని ఆరుగురు బంధువులకు ఒక్కో ఏడాది కఠిన కారాగార శిక్షతో పాటు, ఒక్కొక్కరికి రూ.5,000 చొప్పున జరిమానా విధించింది. అంతేకాకుండా, బాధితురాలి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని న్యాయస్థానం ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.