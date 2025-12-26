Hanuman: హనుమంతుడి శక్తి సూపర్మ్యాన్ను మించింది.. చంద్రబాబు
ప్రముఖ హాలీవుడ్ సూపర్ హీరోల కంటే భారతదేశ పౌరాణిక హీరోలు చాలా గొప్పవారని, ఈ జ్ఞానాన్ని పిల్లలకు అందించడం సమాజం బాధ్యత అని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. తిరుపతిలోని సాంస్కృతిక విశ్వవిద్యాలయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనంలో చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, హనుమంతుడు, అర్జునుడు, రాముడు, కృష్ణుడు వంటి పాత్రలు సాటిలేని బలం, విలువలు, జ్ఞానాన్ని సూచిస్తాయని అన్నారు.
హనుమంతుడి శక్తి సూపర్మ్యాన్ను మించినదని, ఆధునిక కల్పిత హీరోల కంటే అర్జునుడు గొప్ప యోధుడు అని, రాముడు ప్రపంచంలోనే నీతికి అత్యున్నత చిహ్నంగా నిలిచాడని పిల్లలకు బోధించాలని ఆయన అన్నారు.
రామాయణం, మహాభారతం వంటి భారతీయ ఇతిహాసాలు ఫాంటసీ చిత్రాల కంటే లోతైన జీవిత పాఠాలను అందిస్తాయని, శక్తివంతమైన పాత్రలు, కథల ద్వారా పిల్లలు మంచి, చెడుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
సినిమా ద్వారా ఎన్టీఆర్ పురాణాలపై ఆసక్తిని పునరుద్ధరించారని, సమాజమంతా విలువలను వ్యాప్తి చేయడానికి సినిమాలను ఎలా ఉపయోగించారో చంద్రబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు. చంద్రబాబు యోగా గురించి కూడా మాట్లాడారు, భారతదేశం ప్రపంచానికి మానసిక సమతుల్యత, సార్వత్రిక ఆరోగ్యానికి శక్తివంతమైన సాధనాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చిందని అన్నారు.
పునరుత్పాదక శక్తిపై రాష్ట్రం దృష్టిని ఆయన హైలైట్ చేశారు. త్వరలో అమరావతి నుండి క్వాంటం కంప్యూటర్ను నిర్వహిస్తామని, దేశీయంగా దానిని నిర్మించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు.