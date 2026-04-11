ప్రేమించలేదని ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేసిన యువకుడు
కడప జిల్లా, కాజీపేట మండలం అగ్రహారంలో శుక్రవారం అదే గ్రామానికి చెందిన ఒక యువకుడు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని హత్య చేశాడు. మృతురాలు ఇటీవలే కాజీపేటలోని ఏపీ మోడల్ స్కూల్లో రెండవ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంది. నిందితుడు, 19 ఏళ్ల వెంకటేష్, ఆమె తన ప్రేమ, వివాహ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడంతో కక్ష్యతో ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు.
యువతి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వెంకటేష్ లోపలికి ప్రవేశించి గొంతు కోశాడు. ఆమె తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తం పొలాలకు వెళ్లారు. ఆలస్యంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన ఆమె తండ్రి రామకృష్ణ, తన కుమార్తె రక్తపు మడుగులో పడి ఉండటాన్ని చూసి వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా, ఆమె మార్గమధ్యంలోనే మరణించింది. సమాచారం అందిన వెంటనే, మైదుకూరు పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ప్రేమ పేరుతో నిందితుడు బాధితురాలిని వేధించాడని, ఆమె తన ప్రేమను తిరస్కరించడంతో ఆగ్రహంతో ఆమెపై దాడి చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. కడప జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి సవిత ఈ హత్యను ఖండిస్తూ, నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు.