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  4. Jagan CBI Cases Reach Rajya Sabha
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (19:53 IST)

వైఎస్ జగన్‌పై 11 సీబీఐ కేసులు, 31 క్రిమినల్ కేసులు.. ఇంకా సాగదీత ఎందుకు?

jagan
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (19:53 IST)
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భారతదేశంలోని ప్రధాన రాజకీయ నాయకులలో ఒకరైన ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌పై అత్యంత సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న న్యాయ పోరాటాలలో ఒకటి నడుస్తోంది. ఆయనపై దాదాపు డజనుకు పైగా సీబీఐ (సీబీఐ) కేసులు, అదనంగా ఈడీ కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే, ఈ కేసుల విచారణ మొదలై దశాబ్దం దాటినప్పటికీ, తీర్పు మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు. తాజాగా ఈ అంశంపై కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
 
వైకాపా అధినేత జగన్‌కు సంబంధించిన పెండింగ్ కేసుల విషయం బుధవారం రాజ్యసభలో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. టీడీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు చింతకాయల విజయ్ ఎగువ సభలో మాట్లాడుతూ, వైఎస్ జగన్‌పై ఉన్న పెండింగ్ కేసులను ప్రస్తావించారు. వాటిని ఇంత సుదీర్ఘకాలం పాటు సాగదీయాల్సిన అవసరం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. 
 
జగన్‌పై 11 సీబీఐ కేసులు, 31 క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఇప్పటికీ స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారని ఆయన ఎత్తిచూపారు. సాధారణంగా న్యాయం ఆలస్యం కావడం అంటే న్యాయం నిరాకరించబడటమే అని అంటుంటారు, కానీ జగన్ మాత్రం ఈ వ్యవస్థ నుండి ఎలాగోలా తప్పించుకుంటున్నారు. 
 
రాజ్యసభలో ఆ యువ ఎంపీ లేవనెత్తిన ఈ అంశం చాలా సమంజసమైనదే అయినప్పటికీ, సభాపతి దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించలేదు. రాజ్యసభలో ఇలాంటి రాజకీయ అంశాల గురించి మాట్లాడటానికి ఇది సరైన సమయం లేదా సందర్భం కాదని పేర్కొన్న స్పీకర్, ఆ చర్చను నిలిపివేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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