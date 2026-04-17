శుక్రవారం, 17 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 17 ఏప్రియల్ 2026 (14:06 IST)

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి యూరప్ టూర్‌కు లైన్ క్లియర్ - నాంపల్లి కోర్టు అనుమతి

YS Jagan
వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి యూరప్ టూర్‌కు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. జగన్‌పై ప్రస్తుతం ఈడీ, సీబీఐ కేసులు విచారణలో ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా, ఆయన ఇతర దేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటే సంబంధిత న్యాయస్థానం నుండి తప్పనిసరిగా అనుమతి పొందాల్సి ఉంటుంది. త్వరలో యూరప్‌ పర్యటనకు వెళ్లేందుకు గాను, ఆయన శుక్రవారం ఈ కోర్టు అనుమతి పొందారు. 
 
ఈ మేరకు నాంపల్లి సీబీఐ న్యాయస్థానం జగన్‌కు యూరప్ పర్యటనకు అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈ అనుమతి ఈ నెల 20వ తేదీ నుండి మే 15వ తేదీ వరకు వర్తిస్తుంది. నాంపల్లి సీబీఐ న్యాయస్థానం కొన్ని షరతులతో కూడిన అనుమతిని జారీ చేసింది. ఈ కేసులోని సాక్షులను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్న ఎటువంటి కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని జగన్‌ను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. 
 
అంతేకాకుండా, ఆయన మొత్తం రూ.1 లక్ష విలువైన పూచీకత్తు పత్రాన్ని సమర్పించాలని కూడా కోరింది. వాస్తవానికి, లండన్‌లో చదువుకుంటున్న తన కుమార్తెతో సమయం గడిపేందుకు గాను అక్కడికి వెళ్లడానికి జగన్ మొదట అనుమతి కోరారు. ఈ అభ్యర్థనను సీబీఐ న్యాయస్థానం ఆమోదించింది. 
 
దేశం విడిచి వెళ్లే ముందే, జగన్ తన ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్, ప్రయాణ వివరాలతో కూడిన పూర్తి పర్యటన ప్రణాళికను సీబీఐ అధికారులకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

రూ.215 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసు : అప్రూవర్‌గా మారుతానంటున్న బాలీవుడ్ నటిఆర్థిక నేరస్థుడు సుఖేశ్ చంద్రశేఖర్‍‌కు రూ.215 కోట్ల మనీలాండరింగ్‌ కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోన్న బాలీవుడ్‌ నటి జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌ అప్రూవర్‌గా మారేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇందుకు అనుమతివ్వాలంటూ ఢిల్లీ కోర్టును అభ్యర్థించారు. అయితే, ఇందుకోసం ముందుగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌‌ను సంప్రదించాలని నటికి న్యాయస్థానం సూచించింది.

Venky: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ల ఆదర్శకుటుంబం షూటింగ్ ప్రోగ్రెస్వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ల ఆదర్శకుటుంబం షూటింగ్ ప్రోగ్రెస్ గురించి చిత్ర టీమ్ ఓ ఫొటోను విడుదల చేసింది. రైల్వేస్టేషన్ సెట్లో వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ లు మాట్లాడుతూ కనిపించే ఫోటో అభిమానులను ఉత్సాహపరుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో, మసక వెలుతురులో ఉన్న ఏసీ టూ-టైర్ రైలు సెట్ మధ్యలో ఈ తండ్రీకొడుకులు మాట్లాడుకుంటున్న ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటో కనిపిస్తోంది.

JD Ckaravarthi: చేతబడి ఐదు భాషల ఆడియో రైట్స్ దక్కించుకున్న సెన్సేషన్ సరిగమజేడీ చక్రవర్తి ప్రధాన పాత్రలో రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఆధారంగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రానికి ‘‘చేతబడి” అనే టైటిల్‌ను రివీల్ చేశారు. M3 Media మరియు Maha Movies సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. మహర్షి కూండ్ల ప్రెజెంట్స్‌లో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి సూర్యాస్ రచన, దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, మహేంద్ర నాథ్ కూండ్ల నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అచ్చు రాజమణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమవడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. సినిమాటోగ్రఫీ మిర్లాన్ నసీర్, ఎడిటింగ్ వంశీ నిర్వహిస్తున్నారు. రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా బాణామతి బ్యాక్ డ్రాప్ లో రూపొందుతున్న ఈ ఆసక్తికరమైన చిత్రం

Thimmarajupalli TV Review : కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మించిన తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ చిత్రం రివ్యూన్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు.వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా శుక్రవారంనాడు 17వ తేదీన విడుదలైంది. మరి ఈ చిత్రం ఎలా వుందో చూద్దాం.

Paapam Pratap Review: పాపం టీవీ విన్, అయ్యో పాపం ప్రతాప్ - పాపం ప్రతాప్ రివ్యూనేటివిటీ పేరుతో మారుమూల గ్రామీణ కథలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అందులో ఈటీవీ విన్ పలు కుటుంబకథా చిత్రాలు తీసి మెప్పించింది. మరి ఈసారి పాపం ప్రతాప్ అనే సినిమా తీశారు. ట్రైలర్ లోనే అది ఫ్యామిలీ సినిమా కాదని అనిపించింది. మరి అందులో ఏముంది? తిరువీర్ తనకు సక్సెస్ సరిగ్గా రాలేదని బాధపడుతున్న తరుణంలో పాపం ప్రతాప్ ఏప్రిల్ 17, 2026 శుక్రవారం విడుదలైంది. మరి ఎలా వుందో చూద్దాం.

Watch More Videos

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.

భారతదేశంలో విల్లెరట్ యొక్క గోల్డెన్ హవర్ కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించిన బ్లాంక్ పెయిన్హైదరాబాద్: మనకు స్విజ్జర్లాండ్ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రిస్ట్ వాచ్ లే. అలాంటి దేశంలో ప్రముఖ వాచ్ ల సంస్థ అనగానే ప్రతీ ఒక్కరూ చెప్పేది బ్లాంక్ పెయిన్. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కమల్ వాచ్ కంపెనీ, స్విస్ కు చెందన బ్లాంక్ పెయిన్ భాగస్వామ్యంతో.. ఏప్రిల్ 10, 2026న ఒక ప్రత్యేక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ద్వారా తమ తాజా విల్లెరెట్ గోల్డెన్ అవర్ కలెక్షన్‌‌ను హైదరాబాద్‌లో విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. భారతీయ విలాసవంతమైన గడియారాల ప్రపంచంలో ఈ బ్రాండ్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది.

Diabetic Kidney Disease, డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధి నిరోధించేందుకు సింపుల్ టిప్స్డయాబెటిక్ వ్యాధి వస్తే చాలామందిలో కిడ్నీల సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. దీనికి కారణం, మధుమేహం అదుపులో పెట్టేందుకు సరైన ప్రణాళిక అనుసరించకపోవడమే. కనుక డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిరోధించేందుకు అవసమైన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. డయాబెటిక్ కిడ్నీ వ్యాధిని నిర్వహించడంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలి. కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని, మధుమేహం సమస్యలను తగ్గించడానికి HbA1c స్థాయిలను 7 శాతం కంటే తక్కువగా వుండేట్లు చూసుకోవాలి. పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, పప్పులు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి.

మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆహార పదార్థాలు కూడా వున్నాయా?ఈరోజుల్లో మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా వున్నవారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. చేస్తున్న ప్రతి పనిలోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవడం ఎక్కువైంది. దీని నుంచి బైటపడేందుకు యోగా, ధ్యానం వున్నప్పటికీ మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూడా అందుకు సహకరించేవిగా వుండాలి. అలాంటి 6 ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. లెమన్, లేవండర్ తదితర హెర్బల్ టీలను తాగితే క్రమంగా ఒత్తిడి నుంచి రిలాక్స్ అవుతారు. యాంటిఆక్సిడెంట్లు కలిగి వున్న బ్లూబెర్రీలు తింటే మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బైటపడవచ్చు. స్ట్రెస్ హార్మోన్లను తగ్గించి, ప్రశాంతతను కలిగించే ఫ్లేవనాయిడ్లు కలిగిన డార్క్ చాక్లెట్ తింటే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com