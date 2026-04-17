వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి యూరప్ టూర్కు లైన్ క్లియర్ - నాంపల్లి కోర్టు అనుమతి
వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి యూరప్ టూర్కు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. జగన్పై ప్రస్తుతం ఈడీ, సీబీఐ కేసులు విచారణలో ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా, ఆయన ఇతర దేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటే సంబంధిత న్యాయస్థానం నుండి తప్పనిసరిగా అనుమతి పొందాల్సి ఉంటుంది. త్వరలో యూరప్ పర్యటనకు వెళ్లేందుకు గాను, ఆయన శుక్రవారం ఈ కోర్టు అనుమతి పొందారు.
ఈ మేరకు నాంపల్లి సీబీఐ న్యాయస్థానం జగన్కు యూరప్ పర్యటనకు అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈ అనుమతి ఈ నెల 20వ తేదీ నుండి మే 15వ తేదీ వరకు వర్తిస్తుంది. నాంపల్లి సీబీఐ న్యాయస్థానం కొన్ని షరతులతో కూడిన అనుమతిని జారీ చేసింది. ఈ కేసులోని సాక్షులను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్న ఎటువంటి కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని జగన్ను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.
అంతేకాకుండా, ఆయన మొత్తం రూ.1 లక్ష విలువైన పూచీకత్తు పత్రాన్ని సమర్పించాలని కూడా కోరింది. వాస్తవానికి, లండన్లో చదువుకుంటున్న తన కుమార్తెతో సమయం గడిపేందుకు గాను అక్కడికి వెళ్లడానికి జగన్ మొదట అనుమతి కోరారు. ఈ అభ్యర్థనను సీబీఐ న్యాయస్థానం ఆమోదించింది.
దేశం విడిచి వెళ్లే ముందే, జగన్ తన ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్, ప్రయాణ వివరాలతో కూడిన పూర్తి పర్యటన ప్రణాళికను సీబీఐ అధికారులకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.