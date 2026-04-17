అమరావతికి ప్రత్యేక లోక్సభ సీటుపై చర్చ.. సీట్ల సంఖ్య 25 నుంచి 38కి పెంపు?
కేంద్రానికి చెందిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మహిళా రిజర్వేషన్ ప్రణాళికల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో లోక్సభ ప్రాతినిధ్యం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రతిపాదనలు ముందుకు సాగితే, సీట్ల సంఖ్య 25 నుంచి 38కి పెరగవచ్చు.
ఈ విస్తరణ రాష్ట్రాలవారీగా సమతుల్యంగా ఉంటుందని అమిత్ షా తెలిపారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు తమ వాటాను కోల్పోవని, ప్రాంతీయ అసమతుల్యతపై ఆందోళనలు చెల్లవని అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రణాళికలో లోక్సభను సుమారు 800కు పైగా సీట్లకు విస్తరించడం కూడా ఉంది.
అదే సమయంలో, మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, జనాభా పోకడలను బట్టి కొత్త నియోజకవర్గాలు ఎక్కడ ఏర్పడతాయో తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న అనేక సీట్లు ఆదర్శ జనాభా పరిమితిని దాటడంతో, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అవసరమైంది. వేగవంతమైన అభివృద్ధి కారణంగా విజయవాడ, గుంటూరు వంటి నగరాలు ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది.
తిరుపతి, నెల్లూరులతో పాటు విశాఖపట్నం ప్రాంతం కూడా బలమైన పోటీదారుగా ఉంది. రాయలసీమలో, కర్నూలు, అనంతపురం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా కొత్త నియోజకవర్గాలు ఏర్పడవచ్చు. ఈ ప్రాంతాల్లో ఇటీవలి సంవత్సరాలలో జనాభా స్థిరంగా పెరుగుతోంది.
అమరావతికి ప్రత్యేక లోక్సభ సీటు ఏర్పాటుపై కూడా చర్చ జరుగుతోంది. రాజధాని ప్రాంతం ప్రాముఖ్యత పెరుగుతున్నందున, ప్రత్యేక నియోజకవర్గం ఏర్పాటు చేయడం సమంజసమైన చర్యగా భావిస్తున్నారు. ఈ విస్తరణ రాజకీయ ప్రభావం గణనీయంగా ఉంటుంది.
కొత్త సీట్లు ప్రస్తుత నియోజకవర్గాలపై ప్రభావం చూపకుండా మహిళా రిజర్వేషన్ను అమలు చేయడానికి సహాయపడతాయి. అదే సమయంలో, ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల సమతుల్యతపై ఉన్న ఆందోళనలను కూడా పరిష్కరించారు. దక్షిణ రాష్ట్రాల మొత్తం వాటా స్థిరంగా ఉంటుందని కేంద్రం సూచించింది.
అయితే, ఈ ప్రక్రియకు సమయం పడుతుంది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియకు శాసనసభ ఆమోదం అవసరం. అవసరమైన బిల్లు ఆమోదం పొందడానికి విస్తృత రాజకీయ మద్దతు కావాలి. తుది నిర్ణయాన్ని పునర్విభజన కమిషన్ తీసుకుంటుంది. అయినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరిన్ని సీట్లను పొందే అవకాశం ఉంది. ఇది 2029 ఎన్నికలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.