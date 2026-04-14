ఏప్రిల్ 14న ప్రపంచ క్వాంటం దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశ క్వాంటం టెక్నాలజీ విప్లవానికి కేంద్రంగా మారడానికి సిద్ధమవుతోంది.
ప్రతిష్టాత్మక అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ భాగంగా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయంలో, గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్లో వర్చువల్గా రెండు అత్యాధునిక క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్లను ప్రారంభించనున్నారు.
ఈ అత్యాధునిక క్వాంటం రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీలు, ప్రత్యేకమైన క్వాంటం పరీక్ష, ధృవీకరణ వ్యవస్థను కలిగి ఉన్న భారతదేశంలోని మొదటి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను నిలబెడతాయని అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ సౌకర్యాలు, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ హార్డ్వేర్ పరీక్ష, ధృవీకరణకు వీలు కల్పిస్తాయి. తద్వారా అమరావతిలో అధునాతన సాంకేతిక సామర్థ్యాల కొత్త శకానికి నాంది పలుకుతాయి.
వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న క్వాంటం రంగంలో పరిశోధన, ఆవిష్కరణ, పరిశ్రమల సహకారాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.
మేధా టవర్స్లో క్యూబిటెక్ ఏర్పాటు చేసిన 1క్యూ టెస్ట్ బెడ్, అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయంలో సూపర్కండక్టింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అభివృద్ధి చేసిన 1ఎస్ టెస్ట్ బెడ్, దాదాపు -273 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద ఉండే అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పనిచేస్తాయి.
ఈ మినీ క్వాంటం వ్యవస్థలు క్వాంటం భాగాలు, పరికరాలను కఠినంగా పరీక్షించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయంలోని ఈ ఓపెన్-యాక్సెస్ సదుపాయం, క్వాంటం టెక్నాలజీలపై పనిచేస్తున్న పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, స్టార్టప్లు, కంపెనీలకు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది వారికి ప్రయోగాలు, ధృవీకరణ కోసం ఒక వేదికను అందిస్తుంది.
ఈ రెండు సదుపాయాలు పూర్తిగా దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన భాగాలతో నిర్మించబడ్డాయి. ఇది డీప్-టెక్ ఆవిష్కరణలలో స్వావలంబన దిశగా భారతదేశం చేస్తున్న కృషిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ మరియు డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఈ కార్యక్రమానికి సాంకేతిక మద్దతును అందించాయి.
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో జాతీయ క్వాంటం మిషన్ ప్రతినిధులు, ఐఐటి ప్రొఫెసర్లు, ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలు, క్వాంటం స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులు, పరిశోధక విద్యార్థులు, రంగ నిపుణులు పాల్గొంటారు.
అదనంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలకు చెందిన లక్షన్నర మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమానికి వర్చువల్గా హాజరయ్యేందుకు ఏర్పాట్లు జరిగాయి.