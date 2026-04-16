తెలంగాణ పాఠశాలల్లో వాటర్ బెల్స్ ఏర్పాటు.. కూలింగ్ సెంటర్లు
తెలంగాణలో వడగాలుల ముప్పు పొంచి ఉన్నందున, ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం కోరుకునే సాధారణ ప్రజల కోసం అన్ని పాఠశాలల్లో వాటర్ బెల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని, మాల్స్, పురపాలక ప్రదేశాలు, ప్రభుత్వ భవనాలను కూలింగ్ సెంటర్లుగా ప్రకటించాలని ఆదేశించారు.
విద్యార్థులు తగినంతగా నీరు తాగేలా చూసేందుకు, మధ్యమధ్యలో విరామాలతో 'వాటర్ బెల్స్' ఏర్పాటు చేయడం ఇప్పుడు పాఠశాలలకు తప్పనిసరి. పిల్లలు నేరుగా ఎండకు గురికాకుండా ఉండేందుకు, ఆరుబయట తరగతులు నిర్వహించవద్దని కూడా పాఠశాలలను కోరారు. హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఇకపై ఉదయం 11 గంటల వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి.
దుకాణాల ప్రాంగణంలో చల్లటి నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించగా, ప్రభుత్వ భవనాలు, పంచాయతీ కార్యాలయాలను శీతలీకరణ కేంద్రాలుగా గుర్తించారు. వడగాలుల సమయంలో ప్రజలు అక్కడికి వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు.
ట్రాఫిక్ కూడళ్లు, బహిరంగ సభల వద్ద గ్రీన్ షేడ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా నిర్ణయించారు. వడగాలుల వల్ల కలిగే నష్టాలను తగ్గించడానికి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజా నరసింహ జిల్లా కలెక్టర్లకు సమగ్రమైన సూచనలు జారీ చేశారు.
విద్యార్థులు, సాధారణ ప్రజలతో పాటు, గిగ్ ఎకానమీ కార్మికులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. మధ్యాహ్నం వేళల్లో అధిక ప్రమాదంలో ఉండే ఆటో డ్రైవర్లు, క్యాబ్ డ్రైవర్లు, డెలివరీ కార్మికుల కోసం ప్రత్యేకంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు.