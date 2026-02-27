హైదరాబాద్ శివార్లలో ఏఐ సదుపాయాలతో 100 తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్
హైదరాబాద్ నగరం వెలుపల ఉన్న నియోజకవర్గాలలో 100 తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఈ పాఠశాలలు రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆరుట్ల తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ తరహాలో రూపొందించబడతాయి. తరగతి గదులు, ఆట స్థలాలు, బోధనా సిబ్బంది, రవాణా సౌకర్యాలతో ఉంటాయి.
గురువారం కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో విద్యా శాఖను సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నాణ్యమైన విద్యకు పర్యాయపదంగా మారాలని చెప్పారు. భారతీయ విద్యా భవన్, జూబ్లీ హిల్స్ పబ్లిక్ స్కూల్తో పోల్చదగిన కార్పొరేట్ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలను నిర్మించాలని ఆయన ఇంజనీర్లను ఆదేశించారు.
కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ కింద పన్నెండు కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలు ఒక సంవత్సరంలోపు పూర్తి కానున్నాయి, 17 పాఠశాలలను అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. 164 పాఠశాలలను అదనపు సౌకర్యాలతో విస్తరించనున్నారు. సాంకేతికత ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తూ, పాఠశాల స్థాయిలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అభ్యాసాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.