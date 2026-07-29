కాకినాడలో పెద్దపులి కలకలం.. దూడను చంపి, కొబ్బరి తోటలోకి..?
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని గోపాలపురం మండలంలో ఒక పులి కలకలం సృష్టించింది. అది ఈ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన మార్గం గుండానే తిరిగి వెళ్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ పులి బొల్లెరు చెరువు సమీపంలో ఒక దూడను చంపి, దాని కళేబరాన్ని దగ్గర్లోని కొబ్బరి తోటలోకి లాక్కెళ్లింది.
రాత్రిపూట అటవీ శాఖ సిబ్బంది కళ్లుగప్పి తప్పించుకున్న ఆ పులి, బుధవారం తెల్లవారుజామున గుడ్డిగూడెం వద్ద మరో దూడను చంపినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ పులి కొవ్వూరుపాడు, బుచ్చయ్యపాలెం, కరగపాడు గ్రామాల మధ్య ఉన్న కొండపై ఆశ్రయం పొందుతోందని భావిస్తున్నారు.
ఆ జంతువును పట్టుకోవడానికి శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ప్రత్యేక బృందం జిల్లా హనుమాన్ రెస్క్యూ టీమ్ను రంగంలోకి దించారు. సుమారు 60 మంది సిబ్బందితో కూడిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది.
సమీప గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడానికి మరియు వారిని జాగ్రత్తగా ఉండమని సూచించడానికి అటవీ శాఖ అధికారులు పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్లను (ప్రచార సాధనాలను) కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు.